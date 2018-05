Hamšíkov Neapol má nového trénera. Tipovali by ste toto meno?

Päťdesiatosemročný kouč sa v utorok stretol s majiteľom klubu Aureliom De Laurentiisom, s ktorým debatoval tri hodiny. Na druhý deň sa dohodli na podpise zmluvy.

Neapol 23. mája (TASR) - Novým trénerom talianskeho futbalového klubu SSC Neapol sa stal Carlo Ancelotti, ktorý vo funkcii nahradil Maurizia Sarriho. S talianskym vicemajstrom, v kádri ktorého stále figuruje aj slovenský stredopoliar Marek Hamšík, uzavrel trojročný kontrakt.



Päťdesiatosemročný kouč sa v utorok stretol s majiteľom klubu Aureliom De Laurentiisom, s ktorým debatoval tri hodiny. Na druhý deň sa dohodli na podpise zmluvy. "Som naozaj šťastný a poctený, že budem trénerom klubu z jedinečného mesta, ktorý má neskutočných a oddaných fanúšikov," povedal Ancelotti, ktorého by mali oficiálne predstaviť ako kouča "Partenopei" 9. júla. Vtedy sa začne letná príprava SSC na nový ročník.



Neapolu v uplynulej sezóne unikol titul v Serie A, keď mu ho opäť uchmatol Juventus Turín. Sarriho následne podrobil De Laurentis tvrdej kritike, no najnovšie sa mu poďakoval za odvedenú prácu prostredníctvom svojho twitterového účtu: "Chcel by som sa poďakovať Mauriziovi Sarrimu za jeho mimoriadny prínos pre Neapol. Priniesol do tohto mesta radosť z futbalu a oprášil zašlú slávu tímu vďaka atraktívnemu hernému štýlu. Skvelá práca, Maurizio!"



Ancelotti naposledy viedol Bayern Mníchov, po prehre 0:3 s Parížom St. Germain v skupinovej fáze Ligy majstrov však na lavičke bavorského giganta skončil. Predtým trénoval aj Juventus Turín, AC Miláno, Chelsea Londýn, Paríž St. Germain či Real Madrid. S AC dvakrát vyhral Ligu majstrov (2003, 2007), ďalší triumf pridal s Realom (2014).



Okrem Sarriho môže opustiť Neapol aj slovenský reprezentačný stredopoliar Marek Hamšík. Odchod kapitána "Partenopei" pripustil pre denník Pravda jeho otec Richard, podľa ktorého sa o dlhoročnú oporu klubu spod Vezuvu zaujímajú tri čínske kluby.