Buffon podpísal zmluvu s Parížom Saint-Germain

Charizmatický brankár odštartoval svoju úspešnú kariéru v roku 1995 v Parme, s ktorou získal Pohár UEFA. Od roku 2001 nepretržite až do konca uplynulej sezóny pôsobil v Juventuse.

Paríž 6. júla (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon podpísal zmluvu na jeden rok s opciou s Parížom Saint-Germain. Štyridsaťročný veterán, ktorý uplynulých sedemnásť sezón pôsobil v Juventuse Turín, v piatok úspešne absolvoval lekársku prehliadku a stal sa prvou letnou akvizíciou francúzskeho šampióna.



"Prvýkrát v kariére budem pôsobiť v zahraničí. Do Paríža ma priviedol ambiciózny projekt klubu. Som šťastný, že som sa stal novou posilou PSG. Chcem sa poďakovať klubu za dôveru, ktorú do mňa vložil. Sledoval som jeho neuveriteľný progres v uplynulých rokoch a viem, aké ma ciele a po čom tužia jeho fanúšikovia."



"Som pripravený odovzdať na ihrisku všetko, čo vo mne je, všetok môj hlad po víťazstve, a pomôcť klubu dosiahnuť méty, ktoré si predsavzal. Urobíme to pre Paríž, ktorý si zaslúži, aby jeho klub vystúpil na piedestál medzinárodného futbalu," povedal Buffon pre oficiálnu stránku klubu.



Nadšenie neskrýval ani prezident parížskeho klubu Nasser Al-Khelaifi: "Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme Gianluigiho Buffona privítať do našej rodiny. Jeho ohromujúca kariéra a ambiciózna povaha z neho robia jedného z najobdivovanejších a najrešpektovanejších hráčov svetového futbalu."



"Aj v 40 rokoch je stále zapálený pre futbal a v našom klube má len tie najvyššie ciele. Verím, že jeho prítomnosť pozitívne ovplyvní nielen brankárov, ale celý tím. Jeho príchod len potvrdzuje našu vôľu neustále napredovať."



Charizmatický brankár odštartoval svoju úspešnú kariéru v roku 1995 v Parme, s ktorou získal Pohár UEFA (1999). Od roku 2001 nepretržite až do konca uplynulej sezóny pôsobil v Juventuse, s ktorým bol deväťkrát majster Talianska a štyrikrát vyhral Taliansky pohár.



Pôvodne nazbieral jedenásť titulov, ale o dva (2004/2005, 2005/2006) Juventus prišiel v dôsledku korupčnej kauzy a porúčal sa do Serie B. Buffon zostal a pomohol mu v okamžitom návrate do najvyššej súťaže, v ktorej má na konte najdlhšiu šnúru bez inkasovaného gólu - 974 minút v ročníku 2015/2016. Za Juventus odchytal 656 stretnutí.



V roku 2006 prispel k zisku titulu majstra sveta pre "Squadru azzurru", v roku 2012 stroskotalo Taliansko až vo finále EURO na Španielsku.