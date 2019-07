EURÓPSKA LIGA: Žreb rozhodol. S kým sa môžu stretnúť slovenské tímy?

Žreb majstrovskej vetvy 3. predkola EL 2019/2020:



SLOVAN BRATISLAVA/KF Feronikeli - FC Dundalk/FK Karabach



Sutjeska Nikšič/APOEL Nikózia - HB Tórshavn/Linfield



CFR Kluž/Maccabi Tel-Aviv - SP Tre Penne/Suduva Marijanpole



Ararat-Armenia/Lincoln Red Imps - Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhreb



Piast Gliwice/Riga FC - CZ Belehrad/HJK Helsinki



Valur Reykjavík/Ludogorec Razgrad - The New Saints/FC Kodaň



FK Sarajevo - BATE Borisov/Rosenborg Trondheim



Shkëndija Tetovo/Dudelange - Celtic Glasgow/Nomme Kalju



FC Santa Coloma/FK Astana - Ferencváros Budapešť/FC Valletta



FK Partizani/Šeriff Tiraspol - NK Maribor/AIK Štokholm



Žreb hlavnej vetvy 3. predkola EL 2019/2020:



Lokomotiv Plovdiv/SPARTAK TRNAVA - Racing Štrasburg/Maccabi Haifa



Legia Varšava/KuPS Kuopio - DUNAJSKÁ STREDA/FC Atromitos



Norrköping/Liepaja - Hapoel Beer-Sheva/Kairat Almaty



Lechia Gdaňsk/Bröndby Kodaň - Sporting Braga



Pjunik Jerevan/FK Jablonec - Wolverhampton Wanderers/Crusaders



Haugesund/Sturm Graz - PSV Eindhoven/FC Bazilej



FC Turín/Debrecín - Šachtar Soligorsk/Esbjerg BK



Molde/Čukarički - Aris Solún/AEL Limassol



FC Midtjylland - Glasgow Rangers/Progres Niederkorn



HNK Rijeka - Šikhura Sačchere/FC Aberdeen



Austria Viedeň - Shamrock Rovers/Apollon Limassol



Feyenoord Rotterdam - FK Gabala/Dinamo Tbilisi



FC Thun - Spartak Moskva



Alaškert/FCSB - Mladá Boleslav/Ordabasy Šymkent



Mariupol - AZ Alkmaar/Häcken BK



AEK Larnaca/Levski Sofia - KAA Gent/Viitorul



Ventspils/Gžira United - Jeunesse Esch/Vitória Guimaraes



MOL Fehérvár/Vaduz - Flora Tallinn/Eintracht Frankfurt



Connah's Quay Nomads/Partizan Belehrad - Malatyaspor/Olimpija Ľubľana



NK Domžale/Malmö FF - FC Utrecht/Zrinjski Mostar



CSKA Sofia/NK Osijek - Budučnost Podgorica/Zora Luhansk



Arsenal Tula/Neftči Baku - Bnei Yehuda Tel-Aviv



FC Luzern/KÍ Klaksvík - Espanyol Barcelona/Stjarnan



Sparta Praha - Trabzonspor



Honvéd Budapešť/Universitatea Craiova - AEK Atény



Royal Antverpy - Viktoria Plzeň/Olympiacos Pireus

kalendár Európskej ligy 2019/2020:



22. júla: žreb 3. predkola



25. júla: 1. zápasy 2. predkola



1. augusta: odvety 2. predkola



5. augusta: žreb play off



8. augusta: 1. zápasy 3. predkola



15. augusta: odvety 3. predkola



22. augusta: 1. zápasy play off



29. augusta: odvety play off



30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)



19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



16. decembra: žreb 16-finále



20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále



27. februára: odvety 16-finále



28. februára: žreb osemfinále



12. marca: 1. zápasy osemfinále



19. marca: odvety osemfinále



20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



16. apríla: odvety štvrťfinále



30. apríla: 1. zápasy semifinále



7. mája: odvety semifinále



27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)

Nyon 22. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez kosovský KF Feronikeli stretnú v majstrovskej vetve 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 s neúspešnejším z dvojice 2. predkola LM medzi írskym Dundalkom a azerbajdžanským Karabachom. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone."Belasí" sa po vypadnutí v 1. predkole Ligy majstrov s čienohorskou Sutjeksou Nikšič budú snažiť prejsť do 3. predkola EL v stredu 24. júla doma, resp. v utorok 30. júla vonku s klubom z Kosova. Ak uspejú, do cesty sa im v boji o play off EL postavia Íri alebo Azerbajdžanci. Slovenský majster by mal prípadné 3. predkolo začať doma.Pri žrebe bol Slovan v 2. skupine medzi nenasadenými mužstvami a mohol dostať aj zdolaných z dvojíc Celtic Glasgow/Nomme Kalju, BATE Borisov/Rosenborg Trondheim, NK Maribor/AIK Štokholm a Ferencváros Budapešť/FC Valletta.Po majstrovskej vetve 3. predkola EL sa vyžrebovala aj hlavná vetva tejto fázy EL. Ak Trnava prejde v 2. predkole cez bulharský Lokomotiv Plovdiv, o play off si zahrá proti francúzskemu Racingu Štrasburg alebo izraelskému Maccabi Haifa. Úradujúci víťaz Slovenského pohára - Slovnaft Cupu v 1. predkole prešiel cez bosniansky FK Radnik Bijeljina po rozstrele z 11 m (prvý zápas vonku 0:2, odveta doma 2:0 pp). "Andeli" mohli dostať v 3. predkole aj Spartak Moskva či Sporting Braga, resp. postupujúcich z dvojíc 2. predkola Alaškert/FCSB a Molde/Čukarički.Dunajskej Strede, ktorá na úvod vyradila poľskú Cracoviu Krakov (1:1 doma, 2:2 pp vonku) a v ďalšej fáze sa skonfrontuje s gréckym Atromitosom, prisúdil žreb postupujúceho z dua Legia Varšava z Poľska - KuPS Kuopio z Fínska. Okrem neho sa mohol DAC stretnúť aj s dánskym Midtjyllandom, resp. úspešnejším z dvojíc Wolverhampton Wanderers/Crusaders, KAA Gent/Viitorul a AZ Alkmaar/Häcken BK.Trnava aj DAC boli pri žrebe nenasadení. V prípade postupov by Trnava začínala doma a DAC vonku.Prvé zápasy 3. predkola sú na programe vo štvrtok 8. augusta, odvety potom vo štvrtok 15. augusta.