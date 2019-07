EURÓPSKA LIGA: Dunajská Streda remizovala s Cracoviou Krakov

1. zápas 1. predkola EL 2019/2020:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - Cracovia Krakov 1:1 (1:1)



Góly: 44. Divkovič - 40. Kružliak (vlastný). ŽK: Kružliak, Davis - Pestka, rozhodovali: Obrenovič - Vidali, Pospeh (všetci Slov.), 9860 divákov



Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Šatka, Kružliak, Davis (60. Blackman) - M. Vida - Čmelík (76. Ramirez), Ronan, Kalmár, K. Vida (70. Taiwo) - Divkovič



Cracovia: PEŠKOVIČ - Rapa, Helik, Datkovič, Pestka (46. Ferraresso) - Hanca, Gol, Dabrowski (84. DIMUN), Čečarič (62. Wdowiak) - Van Amersfoort, Lopes



Brankár Lukáš Hroššo bol na lavičke náhradníkov Cracovie

Dunajská Streda 11. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej ligy na domácom štadióne s Cracoviou Krakov 1:1. V 40. minúte otvoril skóre vlastným gólom Dominik Kružliak, o štyri minúty neskôr vyrovnal Marko Divkovič, ktorý prekonal Slováka Michala Peškoviča v bránke hostí. V ich drese nastúpil v závere aj slovenský stredopoliar Milan Dimun.Odveta je na programe na budúci štvrtok 18. júla o 19:00 v Poľsku, postupujúci sa v 2. predkole stretne s gréckym Atromitosom.Prvú veľkú príležitosť mal už v 10. minúte K. Vida, jeho tvrdú strelu zvnútra šestnástky zlikvidoval Peškovič. Dunajská Streda bola v úvode viditeľnejšia, ale Ronan pokazil rozohrávku na polovici ihriska, Kružliak dôležitým sklzom zmaril črtajúci sa protiútok hostí.Po takmer polhodine hry sa premiérovo ozvala Cracovia, v šestnástke sa dral do zakončenia Van Amersfoort, domáca obrana mu nedovolila ohroziť Jedličku. Ten sa však preletel po aute Pestku a hlavičkovom predĺžení Van Amersfoorta, ktoré dopadlo na spojnicu bránky.Hostia boli v týchto chvíľach pri chuti, Dabrowski si narazil s Van Amersfoortom, zasiahol Jedlička. Vzápätí sa ocitol za defenzívou Lopes, aj s jeho pokusom si poradil brankár DAC. Helik hlavičkoval tesne nad, ale v 40. minúte už domáci inkasovali, po strele Van Amersfoorta tečoval loptu do vlastnej siete Kružliak.Dunajskostredčania stihli vyrovnať ešte do prestávky, v 44. minúte Peškovič vyrazil center k Divkovičovi a ten skóroval s prispením protihráčovho teču.Domáci chceli nadviazať na vyrovnávajúci zásah a druhé dejstvo odštartovali s veľkou vervou. Aktivitou hýril Kalmár, no neujali sa pokusy ľavačkou ani hlavou. Krakovčania prežili tento nápor a po hodine hry začalo upadať tempo, hoci obaja tréneri pristúpili k striedaniam.S blížiacim sa záverom sa už mužstvá nepúšťali do ofenzívy vo veľkom počte, ale ani na jednej strane sa nevyvarovali chybám v rozohrávke. Po jednom z nevydarených "experimentov" preveril Čmelík krížnou strelou Peškoviča.Na opačnom konci zakončil protiútok Lopes, Jedličkovi nenarobil problémy. Gólom sa neskončila ani rýchla akcia striedajúcich Ramireza s Blackmanom, ktorý nestihol usmerniť prihrávku prvého menovaného. V nadstavenom čase ešte Jedlička zneškodnil hlavičku Lopesa a úplnú bodku dal Kružliak, keď nedokázal v šestnástke súpera zareagovať na prepadnutú loptu po priamom kope.Ľubomír Šatka, obranca DAC:Michal Peškovič, brankár Cracovie: