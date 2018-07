EURÓPSKA LIGA: Slovan Bratislava zvíťazil nad Milsami

1. zápas 1. predkola EL 2018/2019:



FC Milsami Orhei - Slovan Bratislava 2:4 (0:3)



Góly: 59. Bugaiov, 75. Surdu - 10. a 41. Moha, 22. Šporar, 79. Craciun (vlastný), ŽK: Bolohan, Craciun, Cojocari - Holman, Apau, Šporar, Nono, rozhodoval: Romanov (Ukr.)



Milsami Orhei: Mitu - M. Antoniuc (46. Jardan), Craciun, Bogdan, Bolohan - M. Platica, Cojocari - A. Antoniuk, Andronic (59. Surdu), S. Platika - Bugaiov



Slovan Bratislava: Šulla - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - de Kamps - Čavrič (82. Dražič), Nono, Holman (68. Savičevič), Moha - Šporar (88. Hološko)

Orhei 12. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 v moldavskom Orhei nad domácim Milsami 4:2. Odveta je na programe vo štvrtok 19. júla o 18.30 h na Pasienkoch.Zverenci trénera Martina Ševelu rozhodli zápas už v prvom polčase, v ktorom strelil dva góly Moha a jeden Andraž Šporar. Hoci v druhom polčase inkasovali dva góly, v závere sa presadili ešte raz, keď si strelil vlastný gól obranca Artur Craciun. Do odvety tak pôjde víťaz Slovenského pohára vo výhodnejšej pozícii. Ak Slovan v 1. predkole moldavskú prekážku preskočí, v druhom sa stretne s úspešnejším z dua Balzan FC (Malta) - Kesla FK (Azerbajdžan).Hostia hneď od úvodu dali jasne najavo, kto je v súboji favorit. Španielsky stredopoliar Moha už v 10. minúte otvoril skóre po peknej krížnej strele. Slovan mal územnú prevahu, moldavského súpera držal na dištanc a bol efektívny. V 22. minúte agilný Moha dostal prihrávku na ľavú stranu, vnikol do šestnástky a jeho krížna prihrávka presne našla slovinského útočníka Šporara, ktorý bez veľkých problémov trafil do prázdnej bránky - 2:0. Orhei mal síce platonickú snahu znížiť, ale obrana slovenského vicemajstra pracovala dobre. V 41. minúte z tretej strely na bránku strelil Slovan tretí gól, keď sa opäť presadil Moha.Na začiatku druhého dejstva sa domáci pokúsili o tlak, v 47. minúte dali gól, ale ten neplatil pre ofsajd. Domáci ale postupne pridávali plyn a hostia pôsobili napriek tomu uspokojene. Z letargie ich vytrhol gól na 1:3 z kopačky útočníka Bugaiova v 59. minúte. Ten neobsadený dorazil do siete loptu po tom, ako brankár hostí Šulla výborne zlikvidoval prvú strelu domáceho hráča. Slovan sa nepoučil a druhý gól inkasoval v 75. minúte po centri do šestnástky, keď sa presadil striedajúci Rumun Surdu. Až potom Slovan prepol opäť na vyššie obrátky a v 79. minúte ho upokojil vlastný gól domáceho obrancu Craciuna. Aj preto môžu ísť "belasí" do domácej odvety v dobrom rozpoložení s dvojgólovým náskokom z ihriska snaživého súpera.