EURÓPSKA LIGA: Trnava prehrala na pôde Radniku Bijeljina

Banja Luka 11. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 na pôde FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny 0:2. Odveta je o týždeň 18. júla na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Skóre súboja otvoril v 34. minúte utešenou strelou spoza šestnástky domáci Nedim Mekič. Na začiatku druhého polčasu zvýšil na 2:0 kapitán Velibor Djurič a Radnik si tak do odvety privezie solídny náskok.V prvom polčase sa hral taktický a vyrovnaný futbal. Ako prví sa dostali do šance domáci, v 5. minúte ale ostrú strelu Zukiča z uhla výborne vyrazil Rusov. Trnava mala opticky viac držania lopty, ale nedokázala sa dostať do čistej príležitosti.V 15. minúte sa spoza šestnástky oprel do lopty Halilovič, ale domáci brankár jeho tvrdú strelu, ktorá smerovala do stredu brány, vyrazil. O chvíľu sa dostal do zakončenia aj Tešija, ale domáci obrancovia jeho strelu zblokovali na roh.Skóre otvoril po polhodine hry domáci Mekič. V 34. minúte si pekne prebral prihrávku, lopta mu ideálne sadla a utešeným "padajúcim listom" nedal Rusovovi žiadnu šancu. "Andeli" sa snažili niečo vymyslieť, ale dobre brániacich domácich sa im nedarilo zatlačiť.Hostia si nepostrážili úvod druhého polčasu a doplatili na to, keď na 2:0 zvýšil v 48. minúte domáci kapitán Djurič. Nekrytý sa dostal do šestnástky, ideálne si prebral loptu a krížnou strelou k pravej žrdi prekonal brankára Trnavy. Portugalský kouč Trnavy Chéu zareagoval nasadením dvojice ofenzívnych hráčov Oršula - Sobczyk.Trnava sa usadila na polovici domácich, snažila sa kombináciou niečo vymyslieť, no Radnik odolával. Sústredil sa na brejkové situácie. To sa mu mohlo vyplatiť v 76. minúte, keď sa do nebezpečného zakončenia dostal opäť Djurič, Rusov mu ale výborne zmenšil uhol a dobrým zákrokom zachránil spoluhráčov od katastrofy.Slovenský účastník minulosezónnej skupinovej fázy Európskej ligy po výraznej obmene kádra nenašiel ešte poriadnu hernú tvár a v odvete bude doháňať dvojgólové manko.34. Mekič, 48. Djurič, ŽK: Popara, Djurič - Dangubič, Sobczyk, Lovat. Rozhodovali: Činkov - Džuganski, Sokolov (všetci Bulh.)Kozič - Sušič, Simonovič, Šubert, Radovič - Popara, Mekič (86. Bradonjič) - Peco, Djurič, Maksimovič (79. Plavšič) - Zukič (66. Motyka)Rusov - Turňa (55. Oršula), Menich, Mitrea, Lovat - Halilovič, Dangubič (79. Kelemen), Tešija, Jakúbek (55. Sobczyk) - Mihálek, Tavares