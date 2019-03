Tréner Galád skončil v Nitre, mužstvo dočasne povedie Kuruc

Vedenie nitrianskeho klubu pristúpilo k tomuto kroku po prehre 1:5 v utorkovom štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu na pôde FK Senica.

Nitra 13. marca (TASR) - Ivan Galád skončil na poste trénera futbalistov FC Nitra. Fortunaligový klub ho v stredu odvolal z funkcie a poveril vedením A-tímu doterajšieho asistenta Michala Kuruca.



Vedenie nitrianskeho klubu pristúpilo k tomuto kroku po prehre 1:5 v utorkovom štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu na pôde FK Senica. "Vedenie klubu FC Nitra dnešným dňom uvoľňuje hlavného trénera A-mužstva Ivana Galáda na čerpanie dovolenky do 30. marca 2019. Vedením mužstva bol zároveň poverený doterajší asistent trénera," uviedol klub na svojej oficiálnej webstránke.



Nitra obsadila v základnej časti Fortuna ligy 2018/19 siedmu priečku a nedostala sa tak do prvej šestky nadstavbovej časti. Galád pôsobil v Nitre už trikrát, v minulosti viedol aj slovenskú reprezentáciu do 21 rokov a na klubovej úrovni Trenčín, Ružomberok či Borčice.