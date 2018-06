S vedením novopečeného slovenského šampióna podpísal v piatok zmluvu na jeden rok s opciou. Vo funkcii nahradil Nestora El Maestra, ktorý sa ujal kormidla v bulharskom klube CSKA Sofia.

Trnava 8. júna (TASR) - Čech Radoslav Látal sa stal novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava.



Štyridsaťosemročný Látal predtým pôsobil v Bielorusku, kde viedol Dinamo Brest. Napriek zisku domáceho Superpohára a pohára sa však s tímom musel rozlúčiť. "Rodilo sa to veľmi rýchlo. Bol som síce v kontakte s jedným českým klubom, s ktorým som rokoval už o podmienkach. Vstúpil však do toho Spartak s veľmi jasnou a serióznou ponukou. Nakoniec to dopadlo tak, že som tu," citoval nového trénera oficiálny web Spartaka. Letná príprava mužstva na novú sezónu odštartuje v pondelok 11. júna.



Látal má skúsenosti s poľskou Ekstraklasou či slovenskou najvyššou súťažou. S Košicami vyhral v sezóne 2013/14 Slovenský pohár. S Trnavou ho čaká výzva v podobe účasti v Lige majstrov. "Je to veľká výzva. Všetci vieme, že sa dosiahol titul po veľmi dlhom čase. Rád by som nadviazal na odvedené výkony. Čo sa týka prípravy, musím sa zoznámiť s chalanmi, zistiť ich vlastnosti a plusy, resp. mínusy. Času nie je veľa, potrebujeme pracovať, aby sme sa dostali do kondície a chytili formu z minulej sezóny," dodal Látal, ktorý ako hráč pôsobil legionársky sedem rokov v Schalke 04 Gelsenkirchen. S nemeckým tímom vyhral v roku 1997 Pohár UEFA, predchodcu Európskej ligy. Rok predtým postúpil s reprezentáciou Česka na ME v Anglicku až do finále.



Generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych priznal, že musel konať rýchlo. "Radek rokoval s Libercom, museli sme byť rýchli, pretože už boli v rozhovoroch pomerne ďaleko. Po definitívnom odchode Nestora sme si veci vyhodnocovali, pre Radka hralo, že pozná slovenské prostredie, dokonca vyhral pohár s Košicami. Bol výborný futbalista, ktorý má za sebou úspechy v nemeckej i českej lige, získal striebornú medailu z majstrovstiev Európy s českým národným tímom. Vyhral so Schalke 04 Pohár UEFA aj Nemecký pohár. Má hráčom čo ponúknuť na základe skúsenosti. Každá rada človeka, ktorý si prešiel takými náročnými zápasmi, bude pre mužstvo cenná. Po úspešnej sezóne nám spomedzi kandidátov zapasoval najviac," citoval Hoftycha portál trnavskyhlas.sk.



Na posilnení kádra bude spolupracovať s novým koučom. Isté je, že z Trnavy odchádza krídelník Reagy Ofosu. S Lukášom Greššákom klub dolaďuje podmienky novej spolupráce, v Spartaku by mal pokračovať. Klub sa bude snažiť získať v letnom prestupovom období defenzívneho záložníka ako náhradu za Yasina Pehlivana, a tiež hrotového útočníka. V tejto súvislosti médiá skloňovali meno Tomáša Poznara. Útočník Plzne hosťoval v Baníku Ostrava, v Trnave už pôsobil za éry trénera Juraja Jarábka. "Padajú rôzne mená, máme databázu hráčov, vyberáme najvhodnejšie typy, ktoré sú pre nás na trhu dostupné," dodal Hoftych.