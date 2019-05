Trenčín sa bude zachraňovať v baráži

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 0:0



Žlté Karty: Sloboda, Depetris - van Arnhem

Rozhodovali: Ziemba - Pozor, Ferenc,

2333 divákov.



Trnava: Takáč - Turňa, Abena, Košút, Lovat (46. Čonka) - Janečka, Sloboda - Mihálek, Yilmaz (46. Markoski), Tavares (87. Horvát) - Depetris



Trenčín: Šemrinec - Slávik, Kleščík, Šulek (73. Julien), Skovajsa - Van Arnhem, Zubairu, Lamine (46. Ubbink) - Sleegers, Umeh, Corryn (62. Roguljič)

Trnava 24. mája (TASR) - Futbalisti AS Trenčín budú bojovať o udržanie sa vo Fortuna lige v baráži. V piatkovom súboji záverečného 10. kola nadstavbovej časti v skupine o záchranu iba remizovali na ihrisku Spartaka Trnava 0:0 a v konečnej tabuľke obsadili predposlednú jedenástu priečku za ViOn-om Zlaté Moravce. So súťažou sa už v minulom kole minimálne na jednu sezónu rozlúčila Podbrezová.Trenčín bude čeliť druhému tímu z druhej ligy, ktorým bude jeden z dvojice Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - Poprad. Hrá sa na dva zápasy v termínoch 28. mája a 1. júna s odvetou v Myjave, ktorá je prechodným domovom Trenčanov.Trenčania potrebovali na odvrátenie baráže zabodovať v Trnave naplno a súčasne dúfať v pomoc Nitry, ktorá nastúpila v paralelne hranom krajskom derby proti Zlatým Moravciam. V úvode ich dvakrát za sebou podržal brankár Šemrinec a do tretice bol na svojom mieste aj pri krížnej strele Tavaresa v 10. minúte. Hosťom až príliš zväzovala nohy zodpovednosť, smerom dopredu nedokázali dlhé minúty vymyslieť nič ucelené a to najmä vinou nepresnej rozohrávky.Ich trápenie podčiarkol priamy kop Skovajsu v 24. minúte, ktorý mieril vysoko nad Takáčovu bránu. O tri minúty neskôr sa po rohovom kope naťahoval za loptou Umeh, ale mladučký brankár Spartaka si pokryl miesto pri pravej žrdi.Trenčín sa v ofenzíve začal osmeľovať a po pol hodine mohol ísť do vedenia, no strelu van Arnhema jeden z obrancov súpera odvrátil v poslednej chvíli na roh. Na opačnej strane mal z priameho kopu z nádejnej pozície nepresnú mušku Lovat a viac sa už v prvom polčase neudialo.Do druhého urobil domáci tréner dve zmeny v zostave, trenčiansky jednu, keď Lamineho nahradil Ubbink. V 50. minúte dal o sebe prvýkrát vedieť, keď po prihrávke Zubairua napriahol spoza šestnástky a jeho pokus preletel vedľa pravej žrde trnavskej brány. O desať minút neskôr nepochodil pred Takáčom ani Umeh a neujala sa ani hlavička Sleegersa po nábehu do šestnástky na priamy kop Roguljiča.Snaha Trenčína o strelenie gólu bola platonická, AS nenahrávalo do kariet ani priebežné vedenie Zlatých Moraviec a jeho barážový osud sa pomaly začal napĺňať. V 69. minúte ho mohol spečatiť Tavares, ale v tutovke neprepálil Šemrinca.Hlavný rozhodca Ziemba nariadil v 74. minúte diskutabilnú jedenástku pre hostí za údajnú ruku Miháleka na rohu vlastnej šestnástky. Protesty "spartakovcov" nepomohli, Sleegers si postavil loptu na biely bod, ale Takáč ho na dvakrát bravúrne vychytal. V závere si domáci vytvorili niekoľko príležitostí, ale ani z nich gólovo nezapršalo.