Vo finále BARÁŽE o Európsku ligu sa stretne ŽILINA s TRENČÍNOM

Fortuna liga - semifinále baráže o EL:



MŠK Žilina - FC Nitra 5:0 (3:0)

Góly: 12. a 22. Mráz, 38. a 46. Holúbek, 55. Káčer. Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Poláček, ŽK: Kaša - Kuník, 1699 divákov.



Žilina: Volešák - Chvátal (71. Vallo), Kaša, Králik, Hancko - Káčer, Pečovský, Diaz (56. Balaj) - Holúbek, Mráz, Mihalík (56. Jánošík)

Nitra: Hroššo - Kuník, Križan, Niba, Chovanec - Machovec - Šimončič (66. A. Fábry), Fabiš (46. Charizopulos), Kóňa (46. Kotrík), Militosjan - Vestenický

Trenčín si poradil s Ružomberkom

AS Trenčín - MFK Ružomberok 4:2 (1:2)

Góly: 22. a 61. Beridze, 73. Gong, 82. Čatakovič - 12. Jonec (z 11m), 28. Gál-Andrezly. Rozhodovali: Chmura - Mókoš, Hrmo, ŽK: El Mahdioui, Šulek, Čatakovič, van Arnhem – P. Maslo, Daniel, Kupec, 1554 divákov.



Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík (6. Čögley), Lawrence, Skovajsa – Van Arnhem (76. Oulad Omar), El Mahdioui, Ubbink – Beridze, Čatakovič, Sleegers (46. Gong)

Ružomberok: Macík – P. Maslo (84. Čurma), Menich, Jonec, Kupec – Daniel, Takáč (Haskič), Kochan, Qose (46. Kostadinov) – Gál-Andrezly, Gerec

Bratislava 23. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v stredajšom zápase semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 2018/19 nad FC Nitra 5:0. Vo finále sa zverenci trénera Adriána Guľu stretnú v nedeľu 27. mája o 17.20 h s AS Trenčín, ktorý si v druhom semifinále poradil s MFK Ružomberok 4:2. Hrať sa bude v Žiline, ktorá v riadnej sezóne Fortuna ligy skončila v tabuľke vyššie ako Trenčín.Víťaz baráže si vybojuje právo štartu v 1. predkole EL, v ktorom sa predstavia aj držiteľ Slovenského pohára ŠK Slovan Bratislava a tretí tím po dlhodobej časti súťaže DAC 1904 Dunajská Streda. V rovnakej fáze Ligy majstrov bude reprezentovať slovenský futbal nový šampión Spartak Trnava. Mená súperov sa spomínané kvarteto dozvie 19. júna na žrebe v Nyone.Žilinčania boli v barážovom stretnutí s Nitrou favoriti a papierové predpoklady začali napĺňať hneď od úvodu aj napriek absencii kapitána Škvarku, ktorého funkciu prevzal skúsený Pečovský. Prvých desať minút bolo síce viac zoznamovacích, ale navrch mali domáci a v 12. minúte to potvrdili aj gólom. Hancko odcentroval z ľavej strany pred bránu, Mráz hlavičkoval do brvna a lopta sa od chrbta brankára Hrošša dostala do siete. Pre mladého kanoniera Žiliny to bol jubilejný 20. gól sezóny a MŠK po ňom už ovládol hru. V 20. minúte síce Kóňa dobre vystrelil, ale trafil iba do Volešáka, lenže o dve minúty sa na opačnej strane dostal po zblokovanej strele Mihalíka k lopte opäť Mráz a zvýšil na 2:0. Nitra mala šancu znížiť v 29. minúte, ale Militosjan po chybe domácej obrany a blafáku na Volešáka trafil iba bočnú sieť. O trojgólový rozdiel v skóre sa v 38. minúte postaral Holúbek, ktorý obohral Nibu a ľavačkou zvýšil. Žilinčania si zápas užívali a Nitra nedokázala smerom dopredu nič vymyslieť.Nitrania v polčase dvojnásobne striedali, no Hroššo už po pár sekundách inkasoval opäť. Holúbek namieril z diaľky k ľavej žrdi a domáci viedli už 4:0. Z ich strany to stále nebolo všetko, v 55. minúte predviedli peknú kombináciu Káčer s Mihalíkom, vyšachovali nitriansku obranu i brankára a Káčer stihol loptu poslať do opustenej bránky. Hneď po góle poslal dve čerstvé sily na trávnik aj Adrián Guľa, šancí ubudlo a zápas sa dohrával v pokojnom tempe. Nitra sa snažila aspoň o čestný úspech, ale dostala sa iba k zahrávaniu rohových kopov a priamy kop z asi 25-tich metrov poslal Militosjan nad Volešákovu bránu. "Šošoni" ešte chceli potešiť svojich najvernejších gólom a zopakovať tak posledný domáci poltuctový výsledok proti Trnave, ale vo finálnej fáze sa im už toľko nedarilo.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v stredajšom zápase semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 2018/2019 nad MFK Ružomberok 4:2. Hostia prekvapili Trenčanov aktívnym začiatkom. Už v 4. min Daniel poslal prízemný center na Gereca. Ten sa vložil do lopty, no jeho teč skončil iba na ľavej žrdi Šemrincovej brány. O päť minút nskôr podnikol nebezpečnú kontru Daniel, opäť hľadal na hranici šestnástky Gereca. Ten bol v dobrej pozícii, namieril k žrdi, ale jeho pokus bol prislabý na to, aby skončil v sieti. V 11. min chyboval El Mahdioui a následne fauloval v pokutovom území Takáča. Pokutový kop premenil na gól Jonec. Desať minút po úvodnom góle sa Trenčanom podarilo vyrovnať. Centrovanú loptu poslal do siete Beridze. Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča prebrali iniciatívu, avšak po zlej prihrávke v zadných radoch Gál-Andrezly preloboval domáceho gólmana a Liptáci opäť viedli. V 38. min mohlo byť s Trenčínom ešte horšie. Po ďalšom nebezpečnom centri opečiatkoval brvno Gál-Andrezly. O malú chvíľu ten istý hráč v situácii zaváňajúcej ofsajdom krížnou strelou tesne minul priestor bránky.Domáci sa v úvode druhého polčasu trápili s prechodom do útočnej fázy a hostia vyčkávali na svoju šancu. Tá prišla v 56. min. - k odrazenej lopte sa dostal Daniel, loptu však napálil do Skovajsu, ktorý stál na bránkovej čiare. O dve minúty Daniel prešprintoval polovicu hracej plochy, nacentroval Gálovi-Andrezlymu, no ten v osobnom súboji s brániacim hráčom neuspel a lopta skončila mimo priestoru troch žrdí. V 61. min Trenčania obliehali pokutové územie súpera. Beridze si vypýtal loptu za obranu od Ubbinka. S prehľadom si poradil s vybiehajúcim Macíkom a po druhý raz vyrovnal. O desať minút mohol Trenčín po prvý raz viesť. Šulek vyviezol loptu až pred šestnástku súpera. Nikto ho nenapádal a jeho strela sa odrazila od žrde. Následne si poradil s brániacim hráčom Čatakovič, no na pripraveného Macíka nevyzrel. O minútu poslal Ubbink krížnu prihrávku na Gonga, ktorý v rýchlosti trafil loptu priamo do siete. O tri minúty mohli hostia vyrovnať. Danielov center z vnútra päťky poslal Kostadinov nad bránu. Mužstvo spod Čebraťa hralo v závere vabank, pri ňom sa "utrhla" dvojica Beridze-Čatakovič a druhý menovaný pridal upokojujúci štvrtý gól Trenčína.