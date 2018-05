Guľa trénerom reprezentácie SR do 21 rokov, v Žiline ho nahradí Kentoš

prehľad trénerov SR 21:



Milan Lešický (1993 – 1997)

Jozef Barmoš (1997 – 1998

Dušan Radolský (1998 – 2000)

Stanislav Griga (2000 – 2001)

Mikuláš Komanický (2002 – 2003)

Ladislav Jurkemik (2004)

Jozef Bubenko (2004 – 2005)

Ladislav Petráš (2006)

Jozef Barmoš (2007 – 2009)

Boris Kitka (2009 – 2010)

Ľubomír Nosický (2010 – 2011)

Ivan Galád (2011 – 2014)

Pavel Hapal /ČR/ (2015 – 2018)

Oto Brunegraf (2018)

Adrián Guľa (2018 -)

Adrián Guľa

narodenie: 29. júna 1975 (42 rokov), Nováky

hráčske pôsobenie: FK Nováky, ligový dorast Prievidza, Nováky /II. liga/, Opava /ČR/, Jablonec nad Nisou /ČR/, Viktoria Žižkov /ČR/, Matador Púchov, Inter Bratislava, Prievidza /II. liga/

trénerské pôsobenie: AS Trenčín (2009 - 2013), MŠK Žilina (2013 - 2018)

najväčšie úspechy: víťaz II. ligy 2010/2011, víťaz Fortuna ligy 2016/2017, najlepší tréner Fortuna ligy 2016/2017

Na snímke tréner Jaroslav Kentoš. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) - Doterajší kouč MŠK Žilina Adrián Guľa bude novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) ho angažoval na dokončenie tohto kvalifikačného cyklu ME a celý nasledujúci. V tomto cykle začal na lavičke Čech Pavel Hapal, ktorý zamieril do Sparty Praha, po marcovom asociačnom termíne ho nasledoval aj asistent Oto Brunegraf.Guľa doviedol v minulej sezóne Žilinu k majstrovskému titulu a o jeho služby bol záujem aj v zahraničí, spomínala sa predovšetkým Legia Varšava.povedal 42-ročný Guľa na pondelňajšej tlačovej konferencii, na ktorej ho oficiálne predstavili v novej funkcii. Sezónu dokončí v klube, Žilina figuruje vo Fortuna lige dve kolá pred koncom nadstavbovej skupiny o titul na štvrtej priečke tri body za bratislavským Slovanom. V nedeľu zvíťazila v Trenčíne 2:1, hráči už pred zápasom poznali trénerove rozhodnutie:Od novej sezóny povedie MŠK Jaroslav Kentoš, Guľa si chce zo svojho žilinského realizačného tímu priviesť asistenta Mariána Zimena, ďalšie zásahy nateraz nechystá. Kouč brankárov dvadsaťjednotky je Miroslav König, ako kondičný tréner pôsobí Peter Boďo:pokračoval Guľa. Tím SR 21 preberie tri zápasy pred koncom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019.Mladým Slovákom patrí v tabuľke 2. skupiny druhé miesto za suverénnym Španielskom. Z tabuľky druhých tímov poputujú do baráže štyri najlepšie mužstvá z deviatich skupín. Zostávajúce duely sú na programe na jeseň, 11. septembra na Islande, 12. októbra doma proti Estónsku a 16. októbra v Severnom Írsku. Ešte predtým sa 6. septembra uskutoční domáce prípravné stretnutie s talianskymi rovesníkmi. Na vyplnenie dlhej prestávky sa plánuje zraz reprezentácie do 20 rokov, jej členovia budú základom pre novú dvadsaťjednotku:Hapal koučoval tím SR 21 od roku 2015 a doviedol ho k piatemu miestu na záverečnom turnaji ME 2017. Začiatkom marca tohto roka kývol na ponuku Sparty, na dva zápasy proti albánskym rovesníkom sa postu hlavného trénera ujal Brunegraf, ktorý však krátko nato tiež odišiel do pražského klubu. Vedenie SFZ odvtedy hľadalo vhodného kandidáta.povedal prezident SFZ Ján Kováčik.dodal viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník.Novým trénerom slovenského futbalového klubu MŠK Žilina sa stane od začiatku ročníka 2018/19 Jaroslav Kentoš. Ten pod Dubňom pôsobí od roku 2015 ako hlavný tréner projektu "B"+U19". Spolu so 43-ročným trénerom sa k "A"-tímu presúva aj jeho asistent Tibor Goljan. Kentoš na poste nahradí Adriána Guľu, ktorý sa v pondelok stal oficiálne reprezentačným trénerom SR 21.Sedemnásobný slovenský šampión o tom informoval v pondelok na oficiálnom webe.povedal športový manažér Karol Belaník.Uvoľnenú trénerskú stoličku v projektu "B"+U19" zaujme Norbert Guľa, ktorý pracuje u šošonov už vyše roka a v aktuálnej sezóne zastáva post hlavného trénera mládežníckeho družstva "U17".