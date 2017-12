DOKÁZAL TO: Marek Hamšík je už lepší ako legendárny Maradona

18. kolo:

Lazio Rím - Crotone 4:0 (0:0)

Góly: 56. Lukaku, 78. Immobile, 86. Lulič, 89. Anderson



FC Janov - Benevento 1:0 (0:0)

Gól: 90.+2 Lapadula (z 11 m)



SSC Neapol - Sampdoria Janov 3:2 (3:2)

Góly: 16. Allan, 33. Insigne, 39. HAMŠÍK - 2. Ramirez, 27. Quagliarella (z 11 m). ČK: 77. Rui (Neapol) po 2. ŽK

/Marek Hamšík (Neapol) hral do 70. min/



Sassuolo - Inter Miláno 1:0 (1:0)

Gól: 34. Falcinelli

/Milan Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie/



SPAL - FC Turín 2:2 (1:2)

Góly: 42. Viviani, 69. Antenucci (z 11 m) - 1. a 10. Falque



Udinese - Hellas Verona 4:0 (2:0)

Góly: 28. a 68. Barák, 44. Widmer, 80. Lasagna



AC Miláno - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1)

Góly: 32. Cristante, 71. Iličič

Neapol 23. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v sobotu stal najlepším strelcom histórie talianskeho klubu SSC Neapol. V domácom stretnutí 18. kola najvyššej súťaže so Sampdoriou Janov skóroval v 39. minúte a 116. súťažným gólom sa osamostatnil od Argentínčana Diega Maradonu.Hamšík sa presadil z bezprostrednej blízkosti, keď zužitkoval prihrávku Driesa Mertensa. Domácich poslal do vedenia 3:2, jeho zásah sa ukázal ako víťazný. Skóroval v druhom zápase Serie A za sebou, v 17. kole vyrovnal Maradonov zápis gólom do siete FC Turín. Na 116 gólov potreboval 478 duelov, Maradona dal 115 zásahov v 259 súbojoch.Tridsaťročný stredopoliar pôsobí v Neapole od leta 2007, predtým hral za Bresciu a bratislavský Slovan. V Neapole sa postupne stal jedným z kľúčových hráčov mužstva, momentálne je jeho kapitán. V rokoch 2012 a 2014 pomohol SSC k triumfu v Talianskom pohári, v roku 2014 zdvihol nad hlavu taliansky Superpohár. V sezóne 2014/2015 saprebojovali do semifinále Európskej ligy UEFA.Hamšík dostal po víťaznom zápase so Sampdoriou darček.povedal Hamšík do mikrofónov stanice Premium Sport.Jeho krajan Milan Škriniar odohral celý zápas za Inter Miláno, ktorý však podľahol na pôde Sassuola 0:1 a utrpel druhú prehru za sebou.