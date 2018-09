Hamšíkov Neapol prehral s Juventusom

Sobota - 7. kolo talianskej Serie A:



Juventus Turín - SSC Neapol 3:1 (1:1)



Góly: 26. a 50. Mandžukič, 77. Bonucci - 11. Mertens, ČK: 60. Rui (Neapol)



/HAMŠÍK hral za hostí do 71. minúty/



AS Rím - Lazio Rím 3:1 (1:0)



Góly: 45. Pellegrini, 71. Kolarov, 86. Fazio - 67. Immobile

Turín 29. septembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín bodovali naplno aj v 7. kole talianskej Serie A. V sobotňajšom šlágri zvíťazili nad SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom 3:1. Pred Neapolom majú na čele tabuľky už šesťbodový náskok.Dva góly úradujúceho majstra strelil Mario Mandžukič po akciách Cristiana Ronalda, tretí pridal Leonardo Bonucci. Juventus je v tejto sezóne stále stopercentný a na konte má osem víťazstiev. Uspel aj v úvodnom vystúpení v skupinovej fáze Ligy majstrov, keď vo Valencii triumfoval 2:0.Neapol začal v Turíne aktívnejšie a v 11. minúte sa ujal vedenia, keď po akcii Allana s Jose Mariom Callejonom skóroval Dries Mertens do prázdnej bránky. V druhej polovici prvého polčasu Juventus prevzal iniciatívu a dočkal sa vyrovnania zásluhou Mandžukiča, ktorý zužitkoval center Ronalda.Druhý polčas odštartovali domáci náporom a v 50. minúte druhýkrát udreli. Ronaldova strela spoza šestnástky sa odrazila od bránkovej konštrukcie s Madžukičovi, ktorý ju poslal do siete. Po hodine hry musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Mario Rui a Neapol dohrával s desiatimi. Triumf "starej dámy" spečatil po rohovom kope Ronalda stopér Bonucci. Gól Ronalda v závere neplatil pre ofsajd.Futbalisti AS Rím zvíťazili v úvodnom sobotňajšom zápase nad Laziom Rím 3:1. O triumfe "gialorossi" v mestskom derby rozhodli góly Lorenza Pellegriniho, Alexandra Kolarova a Federica Fazia.