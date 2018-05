Juventus získal siedmy titul v Serie A za sebou

Serie A - 37. kolo:



ACF Fiorentina – Cagliari Calcio 0:1 (0:1)



Gól: 37. Pavoletti. ČK: 90.+6 Veretout (Fiorentina)







FC Bologna – Chievo Verona 1:2 (1:0)



Góly: 12. Verdi (z 11 m) – 48. Giaccherini, 60. Inglese







FC Crotone – Lazio Rím 2:2 (1:1)



Góly: 29. Nwankwo, 61. Ceccherini – 17. Lulič (z 11 m), 84. Milinkovič-Savič







FC Turín – Spal 2:1 (0:1)



Góly: 68. Belotti, 88. De Silvestri – 22. Grassi







Hellas Verona – Udinese Calcio 0:1 (0:1)



Gól: 20. Barák







Atalanta Bergamo – AC Miláno 1:1 (0:0)



Góly: 90.+2 Masiello - 61. Kessie. ČK: 65. Toloi po 2. ŽK – 75. Montolivo







AS Rím - Juventus Turín 0:0



ČK: 68. Nainggolan (AS) po 2. ŽK







Sampdoria Janov - SSC Neapol 0:2 (0:0)



Góly: 72. Milik, 80. Albiol



/Marek Hamšík (Neapol) hral od 67. min/



Rím 13. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín získali už siedmy titul v Serie A za sebou. Definitíve si ho zabezpečili po remíze v nedeľňajšom dueli predposledného 37. kola na ihrisku AS Rím 0:0. Na čele tabuľky majú nedostihnuteľný náskok štyroch bodov na druhý SSC Neapol, ktorý zdolal Sampdoriu Janov 2:0.Pre Juventus je to už rekordná 34. ligová trofej, okrem "Scudetta" obhájili zverenci Massimiliana Allegriho v tejto sezóne aj triumf v Talianskom pohári a opäť sa tešili z domáceho double.Neapol sa dočkal víťazstva po dvoch zápasoch zásluhou gólov Arkadiusza Milika a Raula Albiola v druhom polčase. Slovenský reprezentant Marek Hamšík nastúpil za SSC v 67. minúte.Lazio Rím nevyužilo šancu definitívne si zabezpečiť účasť v budúcej edícii Ligy majstrov. Na ihrisku zostupom ohrozeného Crotone remizovalo 2:2 a stále môže prísť o štvrtú priečku, ktorú momentálne okupuje. Pred záverečným ligovým duelom má na piaty Inter Miláno náskok troch bodov a oba tímy sa na budúcu nedeľu stretnú vo vzájomnom zápase v Ríme.Hráči Crotone po remíze s Laziom spadli na zostupovú 18. priečku. Naopak, dôležité víťazstvá v boji o záchranu si pripísali Chievo, Udinese i Cagliari. Na šiestom mieste, ktoré zaručuje účasť v predkole Európskej ligy, zostali hráči AC Miláno po remíze 1:1 na ihrisku priameho konkurenta Atalanta Bergamo. Hostí poslal do vedenia Franck Kessie, bod pre domácich zachránil v nadstavenom čase presnou hlavičkou Andrea Masiello.