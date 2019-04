LIGA MAJSTROV: FC LIVERPOOL A TOTTENHAM POSTÚPILI DO SEMIFINÁLE

Odvetné zápasy štvrťfinále LM 2018/2019 - sumáre:



FC Porto - FC Liverpool 1:4 (0:1)



Góly: 69. Militao - 26. Mane, 65. Salah, 77. Firmino, 84. Van Dijk, rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Pepe - Mane



Zostavy:



Porto: Casillas - Militao, Pepe, Felipe, Telles - Otavio (46. Soares), D. Pereira, Herrera - Corona (78. Fernando), Marega, Brahimi (81. Costa)



Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (66. Gomez), Matip, van Dijk, Robertson (71. Henderson) – Wijnaldum, Fabinho, Milner – Salah, Origi (46. Firmino), Mane



/prvý zápas: 0:2, Liverpool postúpil do semifinále/





Manchester City - Tottenham Hotspur 4:3 (3:2)



Góly: 4. a 21. Sterling, 11. B. Silva, 59. Agüero - 7. a 10. Son Heung-Min, 73. Llorente, rozhodoval: Cakir (Tur.), ŽK: Sissoko, Son Heung-Min, Rose, Wanyama (všetci Tottenham)



Zostavy:



Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Mendy (84. Sane) - De Bruyne, Gündogan, D. Silva (63. Fernandinho) - Sterling, Agüero, B. Silva



Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose (90. Sanchez) - Sissoko (41. Llorente), Wanyama - Alli, Eriksen, Lucas Moura (82. Davies) - Son Heung-Min



/prvý zápas: 0:1, Tottenham postúpil do semifinále/



Bratislava 17. apríla (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur a FC Liverpool postúpili do semifinále Ligy majstrov 2018/2019. "" síce prehrali v divokom zápase v Manchestri so City 3:4, ale v prvom stretnutí uspeli 1:0 a môžu sa tešiť vďaka streleným gólom na pôde súpera. Postupový zásah dal v druhom polčase Fernando Llorente. "" triumfovali v Porte 4:1, minulý týždeň zvíťazili na Anfielde 2:0. V semifinále sa stretnú Liverpool s Barcelonou a Tottenham s Ajaxom Amsterdam. Prvé zápasy sú na programe 30. mája respektíve 1. júna.Hráči Manchestru City dokázali zmazať manko z prvého zápasu už v 4. minúte. De Bruyne posunul loptu na Sterlinga, ten sa uvoľnil a z rohu pokutového územia obstrelil Llorisa. Hostia sa však nenechali zaskočiť a v rozmedzí troch minút šokovali súpera. Najprv sa v 7. min odrazila lopta od Laporteho k Sonovi Heung-Minovi, ktorý spoza šestnástky vyrovnal, potom ukážkovo zakončil akciu Moura - Ericsen - Son Heung-Min a výrazne priblížil Tottenham k postupu. Lenže tentokrát zaspali hostia. Hneď z protiútoku Agüero našiel voľného Bernarda Silvu a Portugalčan aj so šťastím vyrovnal. "" sa nepoučili a o desať minút pykali. Domáci rozohrali po faule v strede ihriska, De Bruyne sprava poslal prízemný center a Sterling pred prázdnou bránkou nezaváhal - 3:2. Tottenham mohol opäť vyrovnať v závere polčasu, ale tentokrát Son Heung-Min tesne minul.Manchester vstúpil do druhého dejstva aktívne. De Bruyne však z priameho kopu prestrelil a nepochodili ani Sterling a Bernardo Silva. Tottenham postupne strácal sily a domáci sa dočkali. De Bruyne najprv prenikol cez obranu, vysunul Agüera, ktorý prestrelil Llorisa a priblížil svoj tím k semifinále. Jeho zásah napokon City nestačil. V 73. min rozohral Trippier rohový kop, lopta sa odrazila od boku Llorenteho a skončila za Edersonovým chrbtom. V závere sa dostal k hlavičke Agüero, ale Lloris jeho strelu zlikvidoval a poslal "kohútov" do semifinále. V nadstavenom čase síce skóroval Sterling, ale radosť domácich prekazil VAR, ktorý odhalil ofsajd.Liverpool si v prvom zápase vypracoval náskok 2:0, ale už od úvodu sa s ním v Porte zahrával. Domáci Corona však minul, s pokusom Brahimiho si poradil Alisson a Maregovej hlavičke chýbal dôraz i presnosť. Kým Porto premárnilo príležitosti, Liverpool premenil hneď prvú. Salah dokázal prihrať nabiehajúcemu Manemu, ktorý sa vyhol ofsajdu a v páde otvoril skóre. Regulárnosť gólu potvrdil aj VAR. V závere polčasu preveril Alissonovu pozornosť Corona a na opačnej strane Milner minul bránku.Po zmene strán pridali "" aj poistku, keď Salah v 65. min nezaváhal zoči-voči Casillasovi. Hosťom sa vzápätí podaril čestný úspech po hlavičke Militaa. Na postupe Liverpoolu sa však už nič nezmenilo. Naopak, v záver sa presadili Firmino a Van Dijk.