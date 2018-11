LIGA MAJSTROV: Liverpool prehral v Belehrade, prekvapilo aj Monako

4. kolo LM 2018/19 - sumáre:



A-skupina:



AS Monaco - FC Bruggy 0:4 (0:3)

Góly: 12. a 17. Vanaken (druhý z 11m), 24. Wesley, 85. Vormer. Rozhodoval: Dias (Port.)



C-skupina



Crvena Zvezda Belehrad - FC Liverpool 2:0 (2:0)

Góly: 22. a 29. Pavkov. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)

Bratislava 6. novembra (TASR) - Prekvapenia na úkor favoritov priniesli úvodné zápasy utorňajšieho programu 4. kola Ligy majstrov. FC Liverpool prehral na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 0:2, AS Monaco podľahlo doma FC Bruggy dokonca 0:4.Liverpool vôbec nenapodobnil výkon z domáceho vzájomného zápasu C-skupiny, v ktorom zdolal Belehrad jasne 4:0. V prvom polčase si vytvoril jedinú čistú šancu, ktorú v 17. minúte trestuhodne spálil Daniel Sturridge. Naopak, nebezpečnejší boli domáci a najmä útočník Milan Pavkov, ktorý sa v 22. minúte zavesil do vzduchu a hlavou poslal do siete center z rohu. Dvadsaťštyriročný útočník zažiaril ešte viac o sedem minút neskôr, keď výstavnou strelou z asi 23 metrov zvýšil na 2:0. Liverpoolčania zostali zaskočení a smerom dopredu nedokázali nič poriadne vymyslieť. Krátko po zmene strán sa zdalo, že Milner zasiahol v pokutovom území loptu rukou, ale rozhodca nepískal. Hostia zaznamenali prvú strelu na bránku až v 70. minúte z kopačky Salaha. Hviezdny útočník mohol znížiť o chvíľu neskôr, ale trafil len žrď. "Reds" už do konca duelu nedokázali skórovať a tak odišli z Belehradu s neočakávanou prehrou.Liverpool nevyužil šancu poistiť si prvé miesto v tabuľke C-skupiny a ešte v utorok večer ho z nej mohli zosadiť SSC Neapol alebo Paríž Saint-Germain, ktorí nastúpili na vzájomný zápas pod Vezuvom.Aj v Monaku sa zrodilo prekvapenie, domáce AS síce malo prvé väčšie šance a úvodný tlak, no po prvom dejstve prehrávalo s FC Bruggy rozdielom triedy 0:3. Prvé dva góly strelil Hans Vanaken, v 12. minúte sa presadil zblízka a v 17. premenil pokutový kop. Na rozdiel triedy zvýšil v 24. minúte po samostatnej akcii brazílsky útočník Wesley. Hostia v ďalšom priebehu bez väčších problémov kontrolovali zápas a v 85. minúte pridali aj štvrtý gól. Po chybe obrany AS sa presadil Ruud Vormer. Monaco tak zostalo na poslednom mieste A-skupiny s jediným bodom, Bruggy majú na konte štyri a výrazne si vylepšili šancu na postup aspoň do play off Európskej ligy. Francúzsky tím je naďalej vo veľkej kríze, nevyhral už 15 súťažných zápasov.