Manchester United zvíťazil nad PSG

Odveta osemfinále LM 2018/2019:



Paríž St. Germain - Manchester United 1:3 (1:2)



Góly: 12. Bernat - 2. a 30. Lukaku, 90.+4 Rashford (z 11 m). ŽK: Di Maria, Paredes - Shaw, rozhodoval: Skomina (Slov.)



Zostavy:



Paríž: Buffon – Kehrer (70. Paredes), Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Verratti, Marquinhos – Dani Alves (90.+5 Cavani), Draxler (70. Meunier), Di Maria – Mbappe



Manchester: De Gea – Lindelöf, Bailly (36. Dalot), Smalling, Shaw – Young (87. Greenwood), McTominay, Fred – Pereira (80. Chong), Lukaku, Rashford



Prvý zápas 2:0, postúpil Manchester



Bratislava 6. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019. Po prehre v úvodnom domácom stretnutí 0:2 zvíťazili v stredajšom odvetnom osemfinálovom zápase na štadióne Paríža St. Germain 3:1 a prebojovali sa medzi osem najlepších tímov. V nadstavenom čase rozhodol Marcus Rashford gólom z jedenástky, ktorú rozhodca Damir Skomina nariadil po konzultácii s VAR.Po necelých dvoch minútach hry sa Manchester dostal do vedenia, keď nedorozumenie medzi domácimi obrancami Kehrerom a Silvom využil na vedúci gól Lukaku. Od tohto momentu boli Parížania aktívnejší, hostí takmer pol hodinu nepustili na dostrel svojej bránky.V 7. minúte chýbali Mbappemu na vyrovnanie po prihrávke Di Mariu iba centimetre, o päť minút neskôr sa už však domácemu Bernatovi podarilo skórovať. Ďalšie príležitosti na otočenie skóre mali Alves a Di Maria, ale gól padol do Buffonovej siete. Brankár PSG neudržal v 30. minúte strelu Rashforda takmer z 30 metrov a Lukaku dostal United do polčasového vedenia 2:1.Domáci pokračovali po zmene strán vo svojej prevahe, strely na De Geovu bránku však nepribúdali. Dvadsať minút pred koncom musel vynútene striedať domáci Draxler pre zranenie zadného stehenného svalu na ľavej nohe."Červení diabli" sa pred Buffona nedostávali, domáci držali loptu, no chýbalo im zakončenie. Až v 82. minúte sa dostal k strele z uhla Meunier, De Gea vyrazil. O niekoľko sekúnd bol sám pred brankárom hostí Mbappe, pri kľučke sa však pošmykol a nedokázal zakončiť. Šok pre domácich prišiel v nadstavenom čase, keď Dalot trafil ruku Kimpembeho v domácej šestnástke a rozhodca Skomina prisúdil hosťom po prezretí videa penaltu. Rashord ju premenil a posunul United do štvrťfinále.V druhom zápase večera medzi FC Porto a AS Rím bol stav po 90 minútach 2:1. Keďže sa takýto výsledok zrodil v prospech AS v prvom zápase v Taliansku, hralo sa predĺženie.