LIGA MAJSTROV: Štvrťfinálový žreb dal dokopy tieto dvojice

Žreb štvrťfinále Ligy majstrov 2017/18:



FC Barcelona - AS Rím

FC Sevilla - Bayern Mníchov

Juventus Turín - Real Madrid

FC Liverpool - Manchester City



Program štvrťfinále:



1. zápasy

3. apríla: FC Sevilla - Bayern Mníchov, Juventus - Real Madrid

4. apríla: Barcelona - AS Rím, FC Liverpool - Manchester City



2. zápasy

10. apríla: AS Rím - FC Barcelona, Manchester City - FC Liverpool

11. apríla: Bayern Mníchov - FC Sevilla, Real Madrid - Juventus Turín



Zápasový kalendár LM 2017/18:



3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Nyon 16. marca (TASR) - Súperom obhajcu trofeje Realu Madrid vo štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2017/18 bude finalista uplynulého ročníka Juventus Turín. Ďalšie dvojice tvoria FC Barcelona - AS Rím, FC Sevilla - Bayern Mníchov a FC Liverpool - Manchester City. O ich zložení rozhodol piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).Real Madrid, rekordný 12-násobný víťaz európskeho pohára číslo jeden, vyradil v osemfinále parížsky Saint-Germain. Po domácom víťazstve 3:1 zdolal francúzskeho vicemajstra aj v odvete v Parku princov 2:1. Jeho ďalší súper po domácej remíze 2:2 s Tottenhamom Hotspur zdolal "kohútov" vo Wembley 2:1 a kvalifikoval sa medzi najlepších osem tímov súťaže.Real sa usiluje o víťazný hetrik a zopakovanie úspechu Bayernu Mníchov, ktorý v rokoch 1974-1976 trikrát v rade vyhral predchodcu Ligy majstrov - Európsky pohár majstrov (EPM). Teraz mu v ceste stojí sériový taliansky šampión, ktorého vo finále uplynulého ročníka LM zdolal vo waleskom Cardiffe jednoznačne 4:1.V osudí figurovalo kvinteto klubov, ktorých zdobí aspoň jedno prvenstvo v európskom pohári číslo jeden. Naň stále čakajú Manchester City, AS Rím a FC Sevilla. Žreb bol otvorený bez obmedzení, stretnúť sa mohli aj tímy z jednej krajiny, čo sa v prípade FC Liverpool a Manchestru City napokon aj stalo skutočnosťou. Oba tímy sa na medzinárodnej scéne ešte nestretli, na ostrovoch dominuje Liverpool (87 víťazstiev, 46 remíz, 45 prehier). V tejto sezóne sú však "The Reds" jediným tímom, ktorý dokázal v Premier League zdolať jej suverénneho lídra.Najväčšie zastúpenie vo štvrťfinále má Španielsko s tromi klubmi (Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla). Dva dodali Taliansko (Juventus Turín, AS Rím) a Anglicko (Manchester City, FC Liverpool), nemecký futbal zastupuje Bayern Mníchov.Slovenskí futbalisti už v jarnom programe LM neúčinkujú. SSC Neapol s Marekom Hamšíkom skončil v skupine v konkurencii Manchestru City a Šachtaru Doneck tretí a presunul sa do šestnásťfinále Európskej ligy UEFA, kde sa jeho púť skončila na Lipsku.Úvodné zápasy štvrťfinále sú na programe 3.-4. apríla, odvety sa uskutočnia 10.-11. apríla. Žreb semifinále a finále prebehne 13. apríla. Finále bude v sobotu 26. mája na Olympijskom štadióne v Kyjeve.