Ukrajina postupuje do A-divízie

Liga národov - utorok:



A-divízia



1. skupina



Francúzsko - Nemecko 2:1 (0:1)



Góly: 62. a 80. Griezmann (druhý z 11 m) - 14. Kroos (z 11 m)



Tabuľka:



1. Francúzsko 3 2 1 0 4:2 7



2. Holandsko 2 1 0 1 4:2 3



3. Nemecko 3 0 1 2 1:5 1



B-divízia



1. skupina



Ukrajina - Česko 1:0 (1:0)



Gól: 43. Malinovskij



Zostavy:



Ukrajina: Pjatov – Karavajev, Burda, Rakickij, Matvijenko – Stepanenko – Jarmolenko, Marlos, Malinovskij (86. Zinčenko), Konopljanka (69. Cygankov) – Jaremčuk



ČR: Pavlenka – Gebre Selassie, Čelůstka, Brabec, Novák – Pavelka, Barák – Vydra (67. Zmrhal), Dočkal, Jankto (81. Šural) – Schick (73. Krmenčík)



Tabuľka:



1. Ukrajina 3 3 0 0 4:1 9



2. Česko 3 1 0 2 3:4 3



3. Slovensko 2 0 0 2 1:3 0



4. skupina



Írsko - Wales 0:1 (0:0)



Gól: 58. Wilson



tabuľka:



1. Wales 3 2 0 1 5:3 6



2. Dánsko 2 1 1 0 2:0 4



3. Írsko 3 0 1 2 1:5 1



C-divízia



3. skupina



Nórsko - Bulharsko 1:0 (1:0)



Gól: 31. Elyounoussi



Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)



Góly: 83. Skubič - 37. Papoulis, ČK: 90. Iličič - 66. Kastanos, 90.+6 Demetriou



Tabuľka:



1. Nórsko 4 3 0 1 4:1 9



2. Bulharsko 4 3 0 1 5:3 9



3. Cyprus 4 1 1 2 4:6 4



4. Slovinsko 4 0 1 3 3:6 1



D-divízia:



1. skupina



Kazachstan - Andorra 4:0 (2:0)



Góly: 21. Sejdachmet, 39. Turysbek, 61. Gomes (vlastný), 74. Murtazajev



Lotyšsko - Gruzínsko 0:3 (0:2)



Góly: 8. Kankava, 29. Gvilia, 61. Čakvetadze



Tabuľky:



1. Gruzínsko 4 4 0 0 9:0 12



2. Kazachstan 4 1 2 1 6:4 5



3. Lotyšsko 4 0 2 2 1:5 2



4. Andora 4 0 2 2 1:8 2



4. skupina



Arménsko - Macedónsko 4:0 (1:0)



Góly: 12. Pizzelli, 67. Movsisjan, 81. Ghazarjan, 90.+4 Mchitarjan, ČK: 90.+3 Elmas (Macedónsko)



Gibraltár - Lichtenštajnsko 2:1 (0:1)



Góly: 61. Cabrera, 66. Chipolina - 15. Salanovič



Tabuľka:



1. Macedónsko 4 3 0 1 8:5 9



2. Arménsko 4 2 0 2 6:4 6



3. Gibraltár 4 2 0 2 3:5 6



4. Lichtenštajnsko 4 1 0 3 5:8 3

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Ukrajiny postúpili do A-divízie Ligy národov. Rozhodla o tom ich utorková výhra 1:0 nad Českom. Zverenci Andreja Ševčenka majú v 1. skupine B-divízie nedostihnuteľný šesťbodový náskok pred Českom, tretí v skupine sú bez bodu Slováci. Zápas v Charkove rozhodli domáci v prvom polčase, v 43. minúte strelil gól Ruslan Malinovskij.V šlágri 1. skupiny v A-divízii zvíťazili v Paríži futbalisti Francúzska nad Nemeckom 2:1. "Les Bleus" sú vďaka triumfu so siedmimi bodmi na čele priebežnej tabuľky, druhé Holandsko má štyri body a zápas k dobru. Tretí Nemci získali zatiaľ jeden bod. V drese domácich sa dvakrát presadil Antoine Griezmann.V ďalšom zápase zvíťazili v 1. skupine D-divízie Kazaši doma nad Andorrou 4:0 a v priebežnej tabuľke sa posunuli na 2. miesto. V 4. skupine zdolalo Arménsko hladko Macedónsko 4:0.Slovinsko remizovalo 1:1 s Cyprom a z "déčka" do "céčka" postúpilo Gruzínsko. Zverenci Slováka Vladimíra Weissa triumfovali v Lotyšsku 3:0.