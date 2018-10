LIGA NÁRODOV: Takto vyzerá nominácia futbalistov SR na zápas s Českom

Nominácia SR na zápas Ligy národov s Českom a na prípravný duel so Švédskom:



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (FC Viktoria Plzeň), Michal Šulla (ŠK Slovan Bratislava)

Obrancovia: Erik Sabo (Hapoel Beer Ševa), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Norbert Gyömbér (AC Perugia), Milan Škriniar (Inter Miláno), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda), Dávid Hancko (ACF Fiorentina), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň), Juraj Kucka (Trabzonspor), Ján Greguš (FC Kodaň), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Albert Rusnák (Salt Lake City), Vladimír Weiss (Al Gharafa SC), Matúš Bero (Vitesse Arnhem)

Útočníci: Adam Nemec (FC Pafos), Samuel Mráz (FC Empoli)



Náhradníci:



brankári: Marek Rodák (FC Rotherham United), Martin Polaček (Levski Sofia)

hráči do poľa: Lukáš Pauschek (FK Mladá Boleslav), Martin Šulek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Kodaň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Huk (DAC Dunajská Streda), Róbert Mazáň (Celta Vigo), Boris Sekulič (CSKA Sofia), Róbert Pich (Slask Vroclav), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta)



Program 1. skupiny B-divízie Ligy národov:



sobota 13. októbra:

15.00 SLOVENSKO - Česko /Trnava/



utorok 16. októbra:

20.45 Ukrajina - Česko /Charkov/



piatok 16. novembra:

20.45 SLOVENSKO - Ukrajina /Trnava/



pondelok 19. novembra:

20.45 Česko - SLOVENSKO /Praha/



Tabuľka:



1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6

2. Česko 1 0 0 1 1:2 0

3. SLOVENSKO 1 0 0 1 0:1 0

Bratislava 2. októbra (TASR) - V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na zápas Ligy národov proti Česku (13. októbra o 15.00 h v Trnave) a prípravný duel vo Švédsku (16. októbra o 20.45 SELČ v Štokholme) figurujú všetky opory vrátane pravého obrancu Petra Pekaríka.Vo výbere nechýba ani kapitán Martin Škrtel, stopér Fenerbahce Istanbul sa po zranení priťahovača na nohe zapojil do tréningu a mal by byť tureckému klubu k dispozícii už vo štvrtkovom súboji Európskej ligy UEFA 2018/19 proti Spartaku Trnava. Nováčikmi v národnom tíme sú obranca Dávid Hancko a útočník Samuel Mráz.Pekarík pre zdravotné problémy nebol k dispozícii v septembrovom asociačnom termíne, v ktorom Slováci zdolali v prípravnom stretnutí Dánsko 3:0 a prehrali 0:1 na Ukrajine v ich premiérovom vystúpení v 1. skupine B-divízie Ligy národov.oznámil Kozák dobrú správu na utorňajšej tlačovej konferencii.Následne pridal ďalšiu.dodal šéf slovenskej lavičky, ktorý do tímu povolal aj zástupcov "mladej krvi".poznamenal Kozák.