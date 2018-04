Manchester City získal piaty anglický titul

Premier League - 34. kolo:



Newcastle United - Arsenal Londýn 2:1 (1:1)



Góly: 29. Perez, 68. Ritchie - 14. Lacazette



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/



Manchester United - West Bromwich Albion 0:1 (0:0)



Gól: 73. Rodriguez



Prehľad majstrov Anglicka od roku 1991:



1990/91 Arsenal Londýn



1991/92 Leeds United



1992/93 Manchester United



1993/94 Manchester United



1994/95 Blackburn Rovers



1995/96 Manchester United



1996/97 Manchester United



1997/98 Arsenal Londýn



1998/99 Manchester United



1999/00 Manchester United



2000/01 Manchester United



2001/02 Arsenal Londýn



2002/03 Manchester United



2003/04 Arsenal Londýn



2004/05 Chelsea Londýn



2005/06 Chelsea Londýn



2006/07 Manchester United



2007/08 Manchester United



2008/09 Manchester United



2009/10 Chelsea Londýn



2010/11 Manchester United



2011/12 Manchester City



2012/13 Manchester United



2013/14 Manchester City



2014/15 Chelsea Londýn



2015/16 Leicester City



2016/17 Chelsea Londýn



2017/18 Manchester City







Počet titulov:



20 - Manchester United



18 - FC Liverpool



13 - Arsenal Londýn



9 - FC Everton



7 - Aston Villa



6 - AFC Sunderland



6 - Chelsea Londýn



5 - Manchester City



4 - Newcastle United



4 - Sheffield Wednesday



3 - Blackburn Rovers



3 - Huddersfield Town



3 - Leeds United



3 - Wolverhampton Wanderers



2 - Preston North End



2 - Tottenham Hotspur



2 - Derby County



2 - FC Burnley



2 - FC Portsmouth



1 - West Bromwich Albion



1 - Sheffield United



1 - Ipswich Town



1 - Nottingham Forest

Manchester 15. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City získali piatykrát v histórii anglický majstrovský titul. V nedeľu im ho doprial mestský rival Manchester United, ktorý na Old Trafforde prehral v 34. kole Premier League s posledným West Bromwich Albion 0:1. Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu vyhrali už v sobotu na Wembley nad Tottenhamom Hotspur 3:1 a o deň neskôr vystúpili na anglický trón opäť po sezónach 1936/1937, 1967/1968, 2011/2012 a 2013/2014. Päť kôl pred koncom PL majú prednedostihnuteľný 16-bodový náskok.WBA bojoval o zachovanie prvoligovej príslušnosti, v prípade prehry by už mal zostup istý. Výber portugalského trénera Joseho Mourinha mal síce prevahu, ale v druhom polčase mu prehru pripravil presný zásah hosťujúceho útočníka Jaya Rodrigueza.Citizens na tróne pre šampióna menia londýnsku Chelsea. Po príchode nových arabských majiteľov v roku 2008 vyhrali už siedmu trofej, okrem ligových titulov aj FA Cup, dva Ligové poháre a Community Shield. Pre 47-ročného Guardiolu je to už celkovo 24. trofej, s FC Barcelona vyhral ligové tituly v La Lige aj dvakrát Ligu majstrov, s Bayernom získal trikrát nemecký titul.Futbalisti Newcastlu United zvíťazili doma nad Arsenalom Londýn 2:1. Za domáci tím odchytal celý zápas slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.V St. James' Parku išli "gunners" do vedenia už v 14. minúte, keď na center Pierre-Emericka Aubameyanga zblízka dorážkou dobre zareagoval Alexandre Lacazette a Dúbravka nemal šancu zasiahnuť.vyrovnali ešte pred polhodinou, keď si španielsky útočník Ayoze Perez dobre nabehol do šestnástky na center a strelou na bližšiu tyč prekonal Petra Čecha. Newcastle v druhom polčase udrel gólovo druhýkrát v 68. minúte, keď Čech nemal nárok na razantnú strelu Matta Ritchieho.Newcastle je v tabuľke na 10. mieste so 41 bodmi a záchranu má prakticky vo vrecku. Arsenal je šiesty s 54 bodmi.