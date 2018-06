Angličania sa trápili s Tuniskom, o ich výhre rozhodol dvojgólový Kane

G-skupina, 1. kolo:

Tunisko - Anglicko 1:2 (1:1)

Góly: 35. Sassi (z 11 m) - 11. a 90.+1 Kane, ŽK: Walker (Angl.). Rozhodcovia: Roldan - Guzman, De La Cruz (všetci Kol.)



Tunisko: Hassen (15. Ben Mustapha) - Bronn, S. Ben Youssef, Meriah, Maaloul - Sassi, Skhiri, Badri - F. Ben Youssef, Khazri (85. Khalifa), Sliti (73. Ben Amor)

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli (80. Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (90.+3 Dier), Young - Sterling (68. Rashford), Kane

Tabuľka G-skupiny:



1. Belgicko 1 1 0 0 3:0 3

2. Anglicko 1 1 0 0 2:1 3

3. Tunisko 1 0 0 1 1:2 0

4. Panama 1 0 0 1 0:3 0

Volgograd 18. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka zvíťazili v pondelňajšom zápase G-skupiny na MS v Rusku s Tuniskom 2:1. Skóre na štadióne vo Volgograde otvoril v 11. minúte anglický kapitán Harry Kane, v 35. minúte z penalty vyrovnal Tunisan Ferjani Sassi. Favorizovaný výber v druhom dejstve vykúpil Kane druhým gólom v nadstavenom čase.Angličania sa najbližšie stretnú v nedeľu 24. júna v Nižnom Novgorode (14.00 SELČ) s Panamou, ktorá v pondelok prehrala s Belgickom 0:3. Tunisko sa už o deň skôr na štadióne moskovského Spartaka (14.00) predstaví proti Belgicku.Angličania spustili na súpera od úvodných sekúnd oheň a síru. Už v 3. minúte sa po Sterlingovom pokuse dostala lopta ku Lingardovi, ktorého strelu zázračne vyrazil nohou na roh brankár Hassen. O pár okamihov Lingard spálil ďalšiu tutovku, keď mu lopta nesadla ideálne a netrafil do odkrytej bránky. V 11. minúte však už Angličania otvorili skóre, keď Hassen hlavičku Stonesa po rohu dobrým reflexívnym zákrokom vyrazil iba ku Kaneovi, ktorý to využil na úvodný gól. Potom nasledovalo vynútené striedanie Hassena, ktorý si pri skvelých zákrokoch zranil rameno a musel nútene z ihriska. V 24. minúte opäť zlyhal na zadnej tyči Lingard, keď osamotený opäť zle trafil nacentrovanú loptu. Studená sprcha schladila Angličanov v 33. minúte, keď predviedol zbytočný skrat Walker a v šestnástke trafil rukou tvár F. Ben Youssefa. Nariadenú penaltu, ktorú ešte odobril VAR, premenil Sassi - 1:1. V 39. minúte vyhlavičkoval z bránkovej čiary tuniský obranca hlavičku Alliho a následne v dorážke Stones zakončil žalostne, keď loptu netrafil dobre. Krátko pred prestávkou mohol vyrovnať v dvoch situáciách smoliar Lingard. Najprv v dobrej pozícii pred päťkou napálil len do chrbta blokujúceho obrancu, potom po lopte za obranu do nej špičkou ťukol pred brankárom, no tá nabrala smer iba to ľavej žrde.V druhom polčase sa Tunisania zlepšili v defenzíve, hrali organizovanejšie a loptu mali pod kontrolou o čosi viac ako pred prestávkou. Angličania síce stále mali územnú prevahu, ale už ju nevedeli vyjadriť gólovými šancami, resp. nedarilo sa im vymyslieť nejakú zaujímavú finálnu prihrávku. Chýbal im moment prekvapenia. Angličania skúšali pridať plyn, Tunisania sa len ťažko vedeli vymaniť spod tlaku a na polovicu súpera sa dostávali iba sporadicky. V 79. minúte Young z priameho kopu z ideálnej vzdialenosti a pozície iba prekopol nad. Favirozovaný výber trénera Garetha Southgatea, na ktorom v kvalifikácii skončili aj Slováci, vykúpil v nadstavenom čase kanonier Kane druhým gólom po doklepnutí hlavou na zadnej žrdi.