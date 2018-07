Anglicko ide na MS do štvrťfinále, na penalty zdolalo Kolumbiu

Osemfinále:



Kolumbia - Anglicko 1:2 po predĺžení a jedenástkovom rozstrele (1:1, 0:0), 3:4 rozstrel z 11 m



Góly: 90.+3 Mina - 57. Kane (z 11 m). ŽK: Barrios, Arias, C. Sanchez, Falcao, Bacca, Cuadrado - Henderson, Lingard. Rozhodovali: Geiger (USA) - Fletcher (Kan.), Anderson (USA), 44.190 divákov



Rozstrel: Falcao 1:0, Kane 1:1, Cuadrado 2:1, Rashford 2:2, Muriel 3:2, Henderson nedal, Uribe nedal, Trippier 3:3, Bacca nedal, Dier 3:4



Kolumbia: Ospina - Arias (116. Zapata), Mina, D. Sanchez, Mojica - Barrios, C. Sanchez (79. Uribe), Lerma (61. Bacca) - Cuadrado, Quintero (88. Muriel) - Falcao



Anglicko: Pickford - Walker (113. Rashford), Stones, Maguire - Trippier, Alli (81. Dier), Henderson, Lingard, Young (102. Rose) - Sterling (88. Vardy), Kane

Moskva 3. júla (TASR) - Anglickí futbalisti vyradili v osemfinále MS 2018 Kolumbijčanov 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa utorňajšie stretnutie skončilo v riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1. Na štadióne Spartaka Moskva viedlo Anglicko po jedenástke, ktorú v 57. minúte premenil Harry Kane, v nadstavenom čase vyrovnal Yerry Mina. Rozhodujúcu penaltu premenil striedajúci Eric Dier.Kane si šiestym gólom upevnil postavenie na čele poradia strelcov šampionátu. Anglicko je vo štvrťfinále prvýkrát od MS 2006. Narazí v ňom v sobotu 7. júla o 16.00 SELČ v Samare na Švédsko, ktoré zdolalo Švajčiarsko 1:0. Kolumbia sa musela zaobísť bez zraneného stredopoliara Jamesa Rodrigueza a nezopakovala štvrťfinálovú účasť spred štyroch rokov.Kolumbia nastúpila bez zraneného Rodrigueza. Angličania určovali počiatočný obraz hry a súpera zatlačili po niekoľkých štandardných situáciách. Kolumbijčania číhali na rýchle protiútoky, ale nedokázali ich dotiahnuť. Po štvrťhodine hry sa prvýkrát objavil v šanci Kane, no po centri Trippiera hlavičkoval v náročnej pozícii. Po energickom úvode sa tempo upokojilo. Obe mužstvá sa borili s častými nepresnosťami a lopta sa pohybovala predovšetkým v priestore medzi šestnástkami. Až tesne pred prestávkou malo Anglicko výhodu priameho kopu v blízkosti pokutového územia, Trippier síce prekonal múr, no jeho pokus minul bránku. Trippier sa ešte prezentoval centrom, ktorý kolumbijská obrana odhlavičkovala k Lingardovi, ani on však nenamieril presne.Prvý polčas sa skončil bez gólov, ale aj vyložených príležitostí z hry. Najviac zahrozil anglický priamy kop a štandardné situácie boli dôležité tiež po zmene strán. D. Sanchez ešte odvrátil Youngov center pred Kaneom a Maguireom, po následnom rohu a zákroku na C. Sancheza odpískal hlavný arbiter jedenástku. Po dlhých protestoch Kolumbijčanov si loptu postavil práve Kane a svojím šiestym gólom na šampionáte poslal Anglicko do vedenia 1:0. Juhoameričania už nemohli ďalej vyčkávať a na trávnik prišiel útočník Bacca. Ich koncentráciu však rozptyľovali hádky s rozhodcom a onedlho takmer prehrávali už o dva góly, keď Alli hlavičkoval po centri len tesne mimo. Kolumbijčania sa potrebovali zapájať do ofenzívnych akcií vo väčšom počte, čo otváralo Angličanom miesto na kontry. Do jednej sa vyrútili Young, Sterling a Lingard, posledného menovaného zastavil D. Sanchez riskantným zákrokom v šestnástke, ktorý rozhodca neposúdil ako penaltový. V záverečnej desaťminútovke ponúkol Walker súperovi vyrovnanie laxnou rozohrávkou, loptu získal striedajúci Bacca, možnosťou pohrdol Cuadrado. Pre Anglicko to bolo varovanie a ďalšie vyslal striedajúci Uribe, jeho ďalekonosný pokus vyškriabal Pickford. Angličania v nadstavenom čase po prvom kolumbijskom rohu neustrážili hlavičkujúceho Minu a Pickford ani Trippier na čiare nezabránili gólu na 1:1.Zápas dospel do predĺženia, v ňom boli najskôr aktívnejší Juhoameričania. Mojica našiel centrom z ľavej strany Falcaa, ktorý v hlavičkovom súboji s Maguireom netrafil bránku. V záverečných minútach sa pokúsili rozhodnúť aj Angličania, šance mali striedajúci hráči. Neujali sa Roseova krížna strela či hlavička Diera po rohu a rozuzlenie musel priniesť až jedenástkový rozstrel. Henderson neprekonal Ospinu v tretej sérii, vzápätí Uribe napálil brvno. Pickford v piatej sérii zneškodnil pokus Baccu a Dier spečatil postup Anglicka.