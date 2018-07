Belgičania na MS zdolali Brazíliu a sú v semifinále

Štvrťfinále:



Brazília - Belgicko 1:2 (0:2)



Góly: 76. Augusto - 13. Fernandinho (vl.), 31. De Bruyne. ŽK: Fernandinho, Fagner - Alderweireld, Meunier. Rozhodcovia: Mažič – Ristič, Durdevič (všetci Srb.), 42.873 divákov.



Brazília: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho (73. Augusto), Fernandinho - Wilian (46. Firmino), Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus (58. D. Costa)



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli (83. Vermaelen) - De Bruyne, Lukaku (87. Tielemans), E. Hazard

Kazaň 6. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka sa stali druhými semifinalistami MS v Rusku. V piatkovom štvrťfinálovom zápase zdolali Brazíliu 2:1 a postúpili medzi štyri najlepšie tímy šampionátu.Belgičania išli do vedenia v prvom polčase po vlastnom góle Fernandinha z 13. minúty a zásahu Kevina De Bruyneho z 31. Brazílčania sa kontaktného gólu dočkali v 76. minúte, keď sa presadil striedajúci Augusto, ale vyrovnať už nedokázali.Pre Belgičanov znamená účasť v semifinále vyrovnanie ich doterajšieho maxima, ktoré dosiahli na MS 1986 v Mexiku. V zápase o postup do finále sa stretnú s Francúzmi, ktorí v prvom štvrťfinále zdolali Uruguaj 2:0. Duel je na programe v utorok 10. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade.Ofenzívne renomé Belgičanov sa už v 2. minúte snažil potvrdiť De Bruyne, ale jeho prízemná strela mierila mimo bránky. Zaujímavejšia situácia prišla v 8. minúte, keď Brazílčania zahrali roh, lopta sa dostala k stopérovi Silvovi, ktorý ju však netrafil ideálne a brankára Courtoisa zachránila žrď. Odpoveďou bol belgický protiútok, ani Chadli však netrafil bránku. Brazílčania sa v úvodnej štvrťhodine snažili diktovať tempo, ale do vedenia išli Belgičania. Po ich rohovom kope v 13. minúte si Fernandinho loptu nešťastne zrazil do bránky - 0:1. Gól dodal Belgičanom iskru, tesný náskok bránili aktívnejšou hrou a najmä pozorným strážením Neymara. Po polhodine hry opäť ukázali silu svojich protiútokov, keď Lukaku potiahol loptu stredom ihriska, posunul ju De Bruyneovi, na ktorého strelu spoza šestnástky brankár Alisson nedosiahol - 0:2. Brazílčania sa ocitli v náročnej situácii a dlhé minúty mali problémy dostať sa do výhodných streleckých pozícií. V 37. minúte to skúsil spoza šestnástky Coutinho, ale Courtois vyboxoval loptu na roh. Na opačnej strane si Alisson prvý zákrok pripísal až v 41. minúte po priamom kope De Bruynea.Brazílčania vstúpili do druhého polčasu aktívnym pohybom a snažili sa o kontaktný gól. Strely Firmina, Costu ani Hazarda na opačnej strane však skóre nezmenili. Postupne sa Brazílčanom čoraz častejšie darilo prenikať do pokutového územia a v 76. minúte sa dočkali, keď striedajúci Augusto ideálne vyskočil na center Coutinha a prekonal Courtoisa - 1:2. Ten istý hráč mohol pridať aj druhý gól Brazílie, otvorený priestor v defenzíve súpera však využil iba na nepresnú strelu a gólom sa neskončila ani Coutinhova strela po rýchlom brejku a prihrávke Neymara. Brazílčania v závere stupňovali tlak, v nadstavenom čase to spoza šestnástky skúsil Neymar, ale jeho dobre mierenú strelu vytlačil na roh Courtois.