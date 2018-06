Francúzi sa stali prvými štvrťfinalistami

Osemfinále:



Francúzsko - Argentína 4:3 (1:1)



Góly: 64. a 68. Mbappe, 13. Griezmann (z 11 m), 57. Pavard - 41. Di Maria, 48. Mercado, 90.+3 Agüero. ŽK: Matuidi, Pavard, Giroud - Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi. Rozhodovali: Feghani – Sokhandan, Mansouri (všetci Irán), 42.873 divákov



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kante - Mbappe (89. Thauvin), Griezmann (83. Fekir), Matuidi (75. Tolisso) - Giroud



Argentína: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo (46. Fazio), Tagliafico - Perez (66. Agüero), Mascherano, Banega - Pavon (75. Meza), Messi, Di Maria

Kazaň 30. júna (TASR) - Francúzski futbalisti sa stali prvými štvrťfinalistami MS 2018 v Rusku. V úvodnom sobotňajšom osemfinálovom zápase v Kazani zvíťazili nad Argentínou 4:3.O dva góly víťazného tímu sa postaral Kylian Mbappe, raz skórovali Antoine Griezmann a Benjamin Pavard. Za zdolané mužstvo sa presadili Angel Di Maria, Gabriel Mercado a v nadstavenom čase znížil Sergio Agüero.Francúzsko nastúpi vo štvrťfinále proti víťazovi druhého sobotňajšieho súboja medzi Uruguajom a Portugalskom (20.00 h SELČ).V 9. minúte ukázal prvýkrát svoju raketovú rýchlosť Mbappe a Mascherano ho zastavil tesne pred šestnástkou iba za cenu faulu. Z priameho kopu opečiatkoval Griezmann brvno argentínskej bránky. Krátko nato predviedol sólo cez trištvrte ihriska opäť aktívny Mbappe. Jeho rýchly prienik zastavil až faulom v pokutovom území Rojo. Z jedenástky skóroval Griezmann a Francúzi viedli 1:0.V 19. minúte opäť faulovali Argentínčania pred vlastnou šestnástkou Mbappeho. Priamy kop zahral Pogba, no zvolil silu a jeho strela letela vysoko nad. Argentína mala loptu častejšie na kopačkách, ale pred francúzskeho brankára Llorisa sa nedostávala. V 41. minúte sa predsa len dočkala vyrovnania, keď nádherne trafil z 25 metrov dovtedy takmer neviditeľný Di Maria.Hneď v úvode druhého dejstva otočili Argentínčania skóre vo svoj prospech. Banegov center odvrátili Francúzi len k Messimu, ktorého strelu tečoval tesne pred Llorisom Mercado a poslal svoj tím do vedenia. V 56. minúte prišlo k nedorozumeniu medzi argentínskym brankárom Armanim a stopérom Faziom, no Griezmann nedokázal tiesnený skórovať. O minútu neskôr však Pavard krásnou krížnou strelou z hranice šestnástky vyrovnal.V 64. a 68. minúte rozhodol výborne hrajúci Mbappe. Najskôr zblízka prestrelil Armaniho a o štyri minúty neskôr presne zakončil ukážkový protiútok po prihrávke Girouda a Francúzi viedli už 4:2. V 85. minúte prešiel celou francúzskou obranou Messi, no jeho zakončeniu chýbala razancia. V strhujúcom závere skorigoval Agüero, ale Francúzi už neprišli o víťazstvo a postúpili medzi osem najlepších tímov MS 2018.Didier Deschamps, tréner Francúzska:Jorge Sampaoli, tréner Argentíny:Kylian Mbappe, útočník Francúzska: