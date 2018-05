Kapitán Peruáncov Guerrero môže hrať na MS, súd mu odložil dištanc

Guerrero mal v októbri 2017 po zápase kvalifikácie MS 2018 na pôde Argentíny pozitívny test na benzoylekgonín, čo je metabolit kokaínu.

Lausanne 31. mája (TASR) - Švajčiarsky najvyšší súd rozhodol vo štvrtok, že futbalista Paolo Guerrero smie hrať v drese Peru na MS Rusku. Reprezentačnému kapitánovi pre doping zakázal štart Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne, podľa ktorého dostal dištanc na štrnásť mesiacov. Najvyšší súd však odložil začiatok trestu.



"Guerrero môže hrať na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Turnaj by mohol byť vrcholom jeho kariéry," citovala agentúra AP sudkyňu Christinu Kissovú, ktorá prihliadala aj na podporu futbalistu zo strany súperov na šampionáte. Kapitáni Francúzka, Dánska i Austrálie Hugo Lloris, Simon Kjaer a Mile Jedinak podpísali list, v ktorom žiadali Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby umožnila peruánskemu lídrovi hrať v Rusku. Reprezentanti spomenutých troch krajín budú súpermi Peru v základnej C-skupine MS.



Guerrero mal v októbri 2017 po zápase kvalifikácie MS 2018 na pôde Argentíny pozitívny test na benzoylekgonín, čo je metabolit kokaínu. Tvrdil, že len užil kontaminovaný čaj a nesnažil sa o zvýšenie výkonnosti. CAS vyhovel žiadosti Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) o dištanc na štrnásť mesiacov, vo štvrtok však uviedol, že nebude protestovať proti verdiktu Švajčiarskeho najvyššieho súdu.



Do prípadu sa zaangažoval aj prezident Peru Martin Vizcarra. Ten žiadal predstaviteľov krajiny, aby pomohli pri snahe o zrušenie dopingového trestu pre kapitána reprezentácie. Tréner národného tímu Ricardo Gareca už zverejnil konečnú 23-člennú nomináciu, čas na odovzdanie je však až do 4. júna a Guerrero sa môže dostať do kádra.