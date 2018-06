Japonsko zdolalo na MS Kolumbiu, využilo vylúčenie súpera

H-skupina, 1. kolo:

Kolumbia - Japonsko 1:2 (1:1)



Góly: 39. Quintero - 6. Kagawa (z 11 m), 73. Osako. ŽK: Barrios, Rodriguez - Kavašima, ČK: 3. C. Sanchez (Kol.), rozhodovali: Skomina - Praprotnik (obaja Slov.), Vukan (Nem.), 40.842 divákov



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica - C. Sanchez, Lerma - Cuadrado (31. Barrios), Quintero (59. Rodriguez), Izquierdo (70. Bacca) - Falcao



Japonsko: Kavašima - Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo - Hasebe, Šibasaki (80. Jamaguči) - Haraguči, Kagawa (70. Honda), Inui - Osako (85. Okazaki)

Hlas po zápase (zdroj: DPA):

Saransk 19. júna (TASR) - Futbalisti Japonska zvíťazili v utorňajšom stretnutí H-skupiny MS 2018 v Saransku nad Kolumbiou 2:1. Kolumbijčan Carlos Sanchez videl už v 3. minúte prvú červenú kartu šampionátu a Šindži Kagawa poslal z jedenástky Japoncov do vedenia. Juhoameričania vyrovnali do prestávky po priamom kope Juana Quintera, ale víťazný gól dal v 73. minúte Juja Osako.V H-skupine bol v utorok o 17.00 h SELČ na programe aj zápas Poľska so Senegalom. V 2. kole hrá 24. júna Japonsko so Senegalom a Kolumbia nastúpi proti Poľsku.Zásadný okamih stretnutia prišiel už v otváracích minútach, keď C. Sanchez rukou zastavil dorážku Kagawu, ktorá smerovala do odkrytej bránky, a Kolumbijčania pykali dvojnásobne. C. Sanchez videl od hlavného rozhodcu Skominu červenú kartu a nariadenú jedenástku s prehľadom zužitkoval Kagawa. Na Kolumbijčanov čakal takmer celý zápas v desiatich, no neotáľali so snahou o vyrovnanie. Prvýkrát zahrozil Falcao, ktorý v náročnej pozícii neprekonal Kavašimu v japonskej bránke. Zároveň si museli dávať pozor, aby Japoncom neuvoľnili príliš veľa priestoru, ako keď im v 15. minúte Inui vbehol do šestnástky. Po rušnom úvode sa hra v ďalších minútach upokojila, kolumbijská lavička zareagovala na vývoj striedaním po polhodine hry, keď Barrios nahradil Cuadrada. Falcao sa na hrote útoku všemožne usiloval, po ďalšom ťažkom akrobatickom zakončení mu to vyšlo v 39. minúte. Skomina odpískal za zákrok naňho priamy kop, z ktorého Quintero prízemnou strelou podstrelil stenu a nachytal aj Kavašimu.Japonci takmer udreli aj na začiatku druhého polčasu, Ospina však zneškodnil dobré šance Osaka aj Inuia. Po priamom kope hlavičkoval Jošida, kolumbijský brankár tentoraz nemusel zasahovať. Japonci však naznačili ofenzívne možnosti, ktoré sa mohli vďaka početnej výhode postupom času zväčšovať. Po takmer hodine hry mal Kolumbiu oživiť Rodriguez, miesto mu uvoľnil autor vyrovnávajúceho gólu Quintero. Japonsko si ďalšiu veľku príležitosť vypracovalo v 73. minúte, Sakaiov pokus tečoval D. Sanchez na roh, ktorý sa už skončil gólom. Rozohral ho striedajúci Honda a Osako sa presadil hlavičkou z bezprostrednej blízkosti. Juhoameričania vzápätí po inkasovanom góle pozbierali sily, ale Rodriguezovi sa do strely vrhol Osako a veľkú šancu nevyužil ani ďalší striedajúci Kolumbijčan Bacca. Zvyšné minúty si Japonci postrážili a pripísali si tri body.