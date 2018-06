USA, Kanada a Mexiko dostali právo na futbalové MS 2026

Vizitky organizátorov majstrovstiev sveta vo futbale 2026:



Futbalová federácia USA (USSF)



založenie: 5. apríla 1913

členstvo vo FIFA: 2. augusta 1913 (predbežné), 27. júna 1914 (plné)

členstvo v CONCACAF: 18. septembra 1961

sídlo: Chicago, Illinois

prezident: Carlos Cordeiro

výkonný riaditeľ a generálny sekretár: Dan Flynn

usporiadateľ MS: 1994



Kanadská futbalová asociácia (Canada Soccer)



založenie: júl 1912

členstvo vo FIFA: 31. decembra 1912

členstvo v CONCACAF: 23. septembra 1961

sídlo: Ottawa

prezident: Steve Reed

viceprezident: Nick Bontis



Mexická futbalová federácia (Femexfut)



založenie: 23. augusta 1927

členstvo vo FIFA: 1929

členstvo v CONCACAF: 23. septembra 1961

sídlo: Mexico City

prezident: Decio de Maria

generálny sekretár: Guillermo Cantu

usporiadateľ MS: 1970, 1986

Prehľad organizátorov majstrovstiev sveta vo futbale:

rok dejisko



1930 Uruguaj

1934 Taliansko

1938 Francúzsko

1950 Brazília

1954 Švajčiarsko

1958 Švédsko

1962 Čile

1966 Anglicko

1970 Mexiko

1974 NSR

1978 Argentína

1982 Španielsko

1986 Mexiko

1990 Taliansko

1994 USA

1998 Francúzsko

2002 Kórejská republika, Japonsko

2006 Nemecko

2010 JAR

2014 Brazília

2018 Rusko

2022 Katar

2026 USA, Kanada, Mexiko

Moskva 13. júna (TASR) - Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko zorganizujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Spoločná kandidatúra zvíťazila v hlasovaní na stredajšom 68. Kongrese Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nad Marokom. Na šampionáte o osem rokov bude premiérovo hrať 48 reprezentácií.Z 210 prítomných členských zväzov FIFA malo právo hlasovať 203. Nevolili štyria uchádzači ani Guam, Portoriko a Americké Panenské ostrovy - teritóriá USA. Tri hlasy boli neplatné, za USA/Kanadu/Mexiko sa vyslovilo 134 krajín (67%), Maroko dostalo podporu 65 krajín (33%) a jeden hlas (1%) nepodporil ani jednu z kandidatúr. Slovensko na Kongrese zastupovali prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik, generálny sekretár Jozef Kliment a viceprezident pre štátne reprezentácie a medzinárodné vzťahy Karol Belaník. Slováci hlasovali v prospech afrického neúspešného kandidáta.povedal ešte pred hlasovaním Kováčik pre futbalsfz.sk.Severoamerická kandidatúra potvrdila úlohu favorita, keď už od inšpekčnej komisie FIFA dostala výrazne lepšie hodnotenie - 4 z 5 možných bodov v porovnaní s 2,7 b. pre Maroko. Zástupcovia uchádzačov ponúkli delegátom v moskovskom Expocentre záverečné prezentácie, hlasovalo sa po prečítaní záverov inšpekčnej komisie, ktoré však už mali iba informačný charakter a hlasujúci sa nimi nemuseli riadiť.citovala prezidenta Futbalovej federácie USA (USSF) Carlosa Cordeira agentúra DPA.Po rozšírení na 48 účastníkov sa odohrá 80 stretnutí, 60 v USA a po desať v Kanade a Mexiku. Všetci traja hostitelia by mali automaticky získať právo štartu a odohrať zápasy v otvárací deň podujatia. Podľa návrhu sa bude hrať v šestnástich mestách naprieč troma krajinami na štadiónoch s výlučne prírodnou trávou a priemernou kapacitou 68.000 divákov. Finále je naplánované v New Yorku.Mexiko sa stane prvou krajinou, ktorá privíta svetový šampionát trikrát (1970, 1986). V USA sa MS konali v roku 1994, v Kanade budú premiérovo. Maroko neuspelo v snahe o usporiadanie ani na piaty pokus. Prvýkrát v dejinách sa v roku 2026 stane, že šampionát zorganizujú spoločne až tri krajiny. V roku 2002 sa spoločne konal v Japonsku a Kórejskej republike.Maroko bolo podľa hodnotenia veľmi rizikové v troch oblastiach: štadióny, ubytovanie a doprava. V USA, Kanade a Mexiku neupozornili na žiaden aspekt ako na veľmi rizikový. FIFA nariadila dôkladnejšie preverenie po kritike výberu v roku 2010, keď Rusko získalo práva na MS 2018 a Katar na MS 2022. Prvá delegácia navštívila Maroko a severoamerické krajiny v apríli, pre odhalené nedostatky sa vrátila iba do Afriky. Týkali sa najmä štadiónov, Afričania by na vybudovanie alebo rekonštrukciu všetkých štrnástich stánkov potrebovali 16 miliárd amerických dolárov.Problém severoamerickej kandidatúry mohli byť obavy zo zásahov zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa. USA však zaručili, že obmedzenia vstupu nepostretnú ani návštevníkov MS 2026 z najväčších moslimských krajín. Predstavitelia "United 2026" prisľúbili zisk 14,3 miliardy USD, Maročania o polovicu nižší.