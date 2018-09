ROZHODNUTÉ: Nemci budú organizátorom EURO 2024

Uspeli v konkurencii jediného protikandidáta z Turecka.

Nyon 27. septembra (TASR) - Nemecko bude organizátorom finálového turnaja EURO 2024 vo futbale. Rozhodlo o tom vo štvrtok hlasovanie členov výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. Nemci, ktorí už hostili EURO 1998, resp. MS 1974 a 2006 uspeli v konkurencii jediného protikandidáta z Turecka. Hlasovalo 17 členov VV, Nemci získali 12 hlasov, Turci štyri, jeden hlas bol neplatný.



Turecko sa usilovalo o ME už štvrtýkrát, nepodarilo sa mu to ani pri kandidatúrach na turnaje v rokoch 2008, 2012 a 2016. Výsledok volieb nie je prekvapujúci, ešte pred nimi sa hodnotiaca správa UEFA skončila výrazne v prospech Nemcov. Problematickými bodmi tureckej kandidatúry bolo najmä dodržiavanie ľudských práv a ubytovanie. Naopak, európsky šampionát v "krajine polmesiaca" mal väčšiu podporu u miestneho obyvateľstva než v Nemecku. Turecko v porovnaní s Nemcami zaostalo aj v infraštruktúre, resp. v hľadisku kapacity štadiónov. Desať navrhovaných štadiónov v krajine štvornásobných majstrov sveta a trojnásobných majstrov Európy (Berlín, Mníchov, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Kolín, Lipsko, Frankfurt). majú v súčte o 60.000 viac miest na sedenie než 10 tureckých arén. Z nich sedem je kapacitne menších než najmenší nemecký štadión v Düsseldorfe.



EURO 2024 ponúkne spolu 51 zápasov, finále sa uskutoční v Berlíne alebo Mníchove. Francúzi na EURO 2016 vykázali zisk dve miliardy eur, UEFA na podujatí zarobila 850 miliónov eur. Nemci očakávajú rekordné príjmy aj vzhľadom na to, že môžu dať do predaja o 400.000 vstupeniek viac ako Francúzi.



"Urobíme všetko pre to, aby sme naplnili očakávania futbalovej verejnosti. Cítime veľkú zodpovednosť, dobre však vieme, čo organizácia podujatia takéhoto významu obnáša. To je naša veľká devíza. Napĺňa ma hrdosťou, že členov výkonného výboru UEFA oslovila naša prezentácia," vyhlásil prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinhard Grindel.



Ambasádor kandidatúry a šéf organizačného výboru EURO 2014 Philipp Lahm sa ako bývalý hráč teší na atmosféru šampionátu. "Bude to obrovský festival. Chceme svetu ukázať našu pohostinnosť a otvorenosť. Máme nádherné štadióny a fanúšikov, ktorí milujú futbal a chodia vo veľkom počte na zápasy."



Na tureckej strane zavládol smútok. "Išli sme do boja so silným súperom, nemali sme čo stratiť. Urobili sme maximum pre úspech. Sme smutní," uviedol turecký minister športu Mehmet Muharrem Kasapoglu.



Meno víťaznej kandidatúry vytiahol na pódiu z obálky prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin, ktorý ešte predtým poznamenal: "Mali sme dvoch silných kandidátov, Nemecko aj Turecko sú futbalové národy."



EURO v roku 2020 sa uskutoční v dvanástich mestách na celom kontinente, okrem iných aj v Mníchove.