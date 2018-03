Futbalisti SR odohrajú turnaj v Bangkoku bez zraneného Hamšíka

Hamšíka mrzí absencia, Pačinda tak ďaleko ešte neletel

Aktualizovaná nominácia reprezentácie SR:



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Martin Polaček (FK Mladá Boleslav), Michal Šulla (Slovan Bratislava)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Boris Sekulič (Slovan Bratislava), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (Inter Miláno), Tomáš Hubočan (Trabzonspor AS), Norbert Gyömbér (FC Bari 1908), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda), Róbert Mazáň (Celta Vigo)

stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Kodaň), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Filip Kiss (Ettifaq FC), Róbert Mak (PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Jaroslav Mihalík (MŠK Žilina)

útočníci: Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť)



Program turnaja King's Cup (v SEČ):



Štvrtok 22. marca

10.30 SLOVENSKO - SAE

13.30 Thajsko - Gabon



Nedeľa 25. marca

10.30 zápas o 3. miesto

13.30 finále

Senec 19. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odcestuje na medzinárodný turnaj King's Cup do thajského Bangkoku bez Mareka Hamšíka.Stredopoliar SSC Neapol si v nedeľňajšom zápase Serie A proti FC Janov privodil zranenie stehenného svalu, ktoré mu neumožní absolvovať reprezentačný výjazd vyplnený dvoma zápasmi. Tréner Ján Kozák na jeho miesto dodatočne nepovolá žiadneho náhradníka, k dispozícii má široký 23-členný káder.povedal Kozák na pondelňajšej tlačovej konferencii.Zdravotné problémy trápia aj defenzívneho univerzála Norberta Gyömbéra, ten však, na rozdiel od Hamšíka, s tímom do Bangkoku pôjde.dodal kormidelník slovenského tímu.V jeho kádri figurujú až štyria nováčikovia - brankár Michal Šulla a obranca Boris Sekulič zo Slovana Bratislava, resp. útočník Erik Pačinda a obranca Ľubomír Šatka z Dunajskej Stredy. V tíme oproti poslednej nominácii absentujú Vladimír Weiss, Juraj Kucka, Matúš Kozáčik, Matúš Bero a Lukáš Štetina.Slováci sa v semifinále 48. ročníka King's Cupu stretnú na Rajamangala National Stadium vo štvrtok 22. marca so Spojenými arabskými emirátmi (10.30 SEČ). V druhom semifinále nastúpi domáce Thajsko proti debutantovi na turnaji Gabonu. Slováci turnaj vyhrali v roku 2004.poznamenal Kozák.V ďalšom asociačnom termíne sa Slováci predstavia v prípravnom zápase proti Holandsku (31. mája v Trnave). Na jeseň vstúpia do Ligy národov, kde ich čakajú stretnutia s Ukrajinou a Českom, medzi nimi odohrajú prípravu so Švédskom v Štokholme.V pondelok podvečer ešte členov národného tímu čakalo vyhlásenie ankety Futbalista roka 2017, po ktorom nasledoval presun na letisko a odlet do Thajska.Slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka mrzí, že nepomôže národnému tímu v zápasoch v exotickom Thajsku. Z účasti v nich ho vyradilo zranenie stehenného svalu v nedeľňajšom zápase Serie A proti FC Janov (1:0).Rozsah a povaha zranenia ešte nie sú celkovo známe, nasledovať budú lekárske vyšetrenia, ktoré určia dobu absencie.povedal kapitán SSC na pondelňajšom stretnutí s médiami v Senci. Tridsaťročného stredopoliara, jedného z najväčších favoritov na zisk rekordného siedmeho titulu Futbalista roka SR neúčasť v najbližších dueloch mrzí.Nováčikom vo výbere je krídelník DAC Dunajská Streda Erik Pačinda. Ten prišiel na zraz napriek nedeľnej prehre na Pasienkoch so Slovanom Bratislava (0:2) v dobrej nálade.povedal pre TASR.Výber reprezentačného trénera Jána Kozáka čaká v thajskom Bangkoku v semifinále Kráľovského pohára SAE. Následne v zápase o umiestnenie jeden z dvojice Thajsko - Gabon.dodal.