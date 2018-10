Slováci remizovali so Švédskom

Švédsko - Slovensko 1:1 (0:0)



Góly: 52. Guidetti - 84. Rusnák, ŽK: Sabo (SR), rozhodovali: Kehlet - Boric, Dahl (všetci Dán.), 9876 divákov.



Švédsko: Johnsson (46. Nordfeldt) - Krafth, Jansson, Granqvist (81. Papagiannopolos), M. Olsson - Durmaz (66. Claesson), K. Olsson, Ekdal (81. Rohdén), Hiljemark (81. Peterson) - Guidetti, Andersson (66. Berg)



Slovensko: Dúbravka - Sabo, Škriniar, Škrtel (83. Šatka), Hancko - Rusnák, Kucka (56. Hrošovský), Lobotka (56. Greguš), Mak (67. Bero) - Hamšík (67. Duda) - Nemec (71. Mráz)



Štokholm 16. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti remizovali v utorňajšom prípravnom zápase v Štokholme so Švédskom 1:1. Na gól štvrťfinalistu MS z 52. minúty z kopačky Johna Guidettiho odpovedal v 84. minúte exportnou strelou Albert Rusnák.Najbližšie sa Slováci predstavia v novembrovom závere Ligy národov UEFA v Trnave proti Ukrajine (piatok 16. novembra), resp. v Prahe proti rivalovi z Česka (pondelok 19. novembra).Vo Friends Arene proti štvrťfinalistovi MS v Rusku nastúpili Slováci v základnej zostave s troma zmenami ako naposledy proti Česku. Zmenili sa krajní obrancovia a v strede poľa Ondreja Dudu nahradil Albert Rusnák. Po rezignácii Jána Kozáka poverený tréner Štefan Tarkovič vymenil Petra Pekaríka a Tomáša Hubočana Erikom Sabom a Dávidom Hanckom.Švédi to skúsili od prvých sekúnd vysokým pressingom, ale aktívni Slováci postupne otupili ich elán. V prvom polčase hrali hostia lepšie ako Tre kronor, mali viac z hry a boli aj nebezpečnejší.Mali väčšie držanie lopty aj viac striel. V 16. minúte po priamom kope Maka prepadla odrazená lopta k Hamšíkovi, ktorý to v nádejnej pozícii trafil dobre, ale jeho strelu zblokoval pred preniknutím do siete v poslednej chvíli Hiljemark.V 25. minúte to skúsil zakrytou strelou s nenápadným krátkym švihom Rusnák, ale trafil len pravú žrď Johnssonovej brány. Až potom sa na chvíľu domáci dostali k náznakom nebezpečnejších akcií, ale dobre pracujúca slovenská obrana ich zastavila. V 37. minúte išli v brejku Mak s Rusnákom na jedného obrancu, ale Mak to zobral na seba a jeho strelu napokon obrana zblokovala.Do druhého polčasu naskočili domáci aktívne, ale ohrozili ich najprv dve Kuckove. Najmä tá v 51. minúte nebezpečne zaplávala a prinútila striedajúceho brankára Nordfeldta k výbornému zákroku. Následne ale gólovo zahrmelo na druhej strane, po rýchlej akcii a centri z pravej strany Sabo loptu zlým spracovaním pripravil Guidettimu a ten s prehľadom otvoril skóre.Od tohto okamihu Švédi dostali krídla a viackrát poriadne hosťom podkúrili. V 60. minúte zapískal rozhodca na päťke Sabovi malú domov, ale Durmazova bomba po rozohraní nepriameho kopu napálila Hancka. Domáci prebrali opraty a boli lepší.V 74. minúte urobil veľkú chybu Škriniar, loptu mu zobral napádajúci Berg, ale jeho strelu zablokoval Hancko a následnú dorážku napálil Hiljemark len do sediaceho Berga. Po striedaniach viacerých hráčov sa už hralo otvorene, v 79. minúte mal z priameho kopu z oblúka šestnástky šancu vyrovnať Duda, ale jeho technickú strelu Nordfeldt skvele vyrazil.V 84. minúte to však už Slováci dokázali, exportnou strelou k ľavej žrdi vyrovnal Rusnák. A hostia mohli napokon aj vyhrať, v 89. minúte po priamom kope do ohňa hlavičku Škriniara fantasticky zlikvidoval domáci brankár.Štefan Tarkovič, tréner SR:Albert Rusnák, strelec gólu SR:Stanislav Lobotka, stredopoliar SR:Milan Škriniar, obranca SR:Samuel Mráz, útočník SR: