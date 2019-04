Žilina postúpila do finále Slovnaft cup-u

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:2 (0:0)



Góly: 48. Boženík, 65. Sluka. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Beskorovajnij - Boženík, Diaz, Sluka, 2512 divákov.



/prvý zápas: 1:1, Žilina postúpila do finále/



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Bieszczad - Rota, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Casado (69. Kountouriotis) - Trusa (54. Diarra), Danko (78. Hovhannisyan), Žofčák, P. Kolesár - Sulley



MŠK Žilina: Volešák - Sluka, Anang, Kaša, Minárik - Tomič, Káčer, Diaz, Škvarka (75. Králik) - Boženík (85. Balaj), Mihalík (80. Vallo)

Michalovce 17. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v odvetnom semifinálovom zápase Slovenského pohára - Slovnaft cupu na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:0 a stali sa druhým finalistom. O svojom víťazstve rozhodli v druhom polčase, v ktorom skórovali Boženík a Sluka. Žilinčania sa vo finále (1. mája, Nitra) stretnú s FC Spartak Trnava, ktorý v semifinále vyradil Senicu.Prvý polčas priniesol zaujímavé dianie, no gólu sa v ňom diváci nedočkali. V 20. minúte si domáci brankár Bieszczad poradil so zatočeným rohovým kopom Škvarku, na opačnej strane zlyhal v nádejnej streleckej pozícii Sulley. V 30. minúte mohli ísť domáci do vedenia, ale ich kapitán Žofčák v zblízka namieril vedľa. O sedem minút neskóroval ani Žilinčan Boženík, ktorého pokus zmaril domáci brankár.Góly padali až po prestávke. V 48. minúte nasmeroval hostí k postupu Boženík, ktorý si nabehol na center a využil nedôraz obrany domácich. Tí si boli vedomí, že musia skórovať, no hostia im v druhom polčase veľa nedovolili. Od 65. minúty bolo už 0:2, keď Michalovčania nezvládli situáciu po rohovom kope, viackrát odrazenú loptu nechali prejsť až ku Slukovi, ktorý strelou z hranice šestnástky prestrelil Bieszczada. Sebavedomí hostia mohli viesť aj 3:0, v 71. minúte však Tomič namieril iba mimo bránky. V ďalšom priebehu si hostia bez väčších problémov postrážili dvojgólový náskok a nedopustili zdramatizovanie zápasu.Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "."Tibor Gojlan, asistent trénera MŠK Žilina: "."