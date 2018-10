Reprezentačný tréner Kozák rezignoval

Prehľad doterajších hlavných trénerov SR:



Jozef Vengloš (od 6. apríla 1993 do 15. júna 1995)



Jozef Jankech (4. júla 1995 – 23. októbra 1998)



Dušan Galis (1. januára 1999 – 23. februára 1999)



Jozef Adamec (26. februára 1999 – 30. novembra 2001)



Ladislav Jurkemik (1. februára 2002 – 31. decembra 2003)



Dušan Galis (1. januára 2004 – 12. októbra 2006)



Ján Kocian (2. novembra 2006 – 30. júna 2008)



Vladimír Weiss st. (7. júla 2008 – 31. januára 2012)



Stanislav Griga a Michal Hipp (26. apríla 2012 – 13. júna 2013)



Ján Kozák st. (2. júla 2013 – 14. októbra 2018)

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ján Kozák rezignoval na funkciu trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. V nedeľu večer to na oficiálnom webe potvrdil Slovenský futbalový zväz (SFZ) s tým, že v utorňajšom prípravnom zápase vo Švédsku povedie mužstvo asistent Štefan Tarkovič.Slovensko prehralo v sobotu v Trnave v zápase 1. skupiny B-divízie Ligy národov s Českom 1:2 a v tabuľke je po septembrovej prehre 0:1 na Ukrajine bez bodu na poslednej tretej priečke.Účinkovanie v tomto novom projekte UEFA uzavrie v novembri dvoma zápasmi, najprv v piatok 16. novembra v Trnave bude hostiť Ukrajinu a v pondelok 19. novembra sa predstaví v Prahe.citoval SFZ prezidenta Jána Kováčika v oficiálnom komuniké.Ján Kozák nastúpil na post reprezentačného trénera Slovákov v júli 2013, keď vo funkcii vystriedal dvojicu koučov Stanislava Grigu a Michala Hippa. Pôvodný kontrakt mu platil do novembra 2015. Keďže sa mu podarilo s mužstvom okolo kapitána Martina Škrtela postúpiť na EURO 2016 do Francúzska, prišlo k predĺženiu spolupráce.Postupom na európsky šampionát sa zaradil k najúspešnejším slovenským kormidelníkom. Slováci na ceste do Francúzska dokázali zdolať aj úradujúcich majstrov Európy Španielov (2:1 v Žiline) a zo skupiny postúpili priamo z druhého miesta, keď predstihli tretiu Ukrajinu. Na veľké podujatie postúpil so Slovákmi pred ním len Vladimír Weiss, ktorý priviedol SR na MS 2010 do JAR, tam až do osemfinále.Kozák následne vo februári 2016 predĺžil zmluvu až do konca kvalifikácie MS 2018 do Rusku. Vo Francúzsku na EURO postúpil s tímom do osemfinále, kde Slovákov vyradili majstri sveta Nemci. V júni 2017 vedenie zväzu s Kozákom i jeho asistentom Štefanom Tarkovičom predĺžilo opäť zmluvy až do roku 2020.Premiéru na slovenskej reprezentačnej lavičke absolvoval Kozák 14. augusta 2013 v prípravnom dueli proti Rumunsku v Bukurešti, v ktorom sa zrodila remíza 1:1. Dovtedy viedol slovenský prvoligový klub MFK Košice.Bývalý československý reprezentant (55 zápasov/9 gólov), majster ČSSR v drese Dukly Praha a najlepší futbalista ČSSR 1981 má bronzovú medailu z ME 1980 v Taliansku, zahral si aj na MS 1982 v Španielsku. Ako tréner sa stal dvakrát slovenským majstrom s 1. FC Košice, ktorý doviedol ako prvý slovenský klub do skupinovej fázy Ligy majstrov (1997/1998).Slováci pod Kozákovým vedením odohrali 54 zápasov, v ktorých 29-krát vyhrali, 10-krát remizovali a 15-krát prehrali s celkovým skóre 80:48. V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa s národným tímom dokázal vyšplhať na 14. miesto (august 2015), čo je jeho historické maximum. Momentálne je SR v rebríčku FIFA na 26. pozícii.Šesťdesiatštyriročný Kozák bol najdlhšie pôsobiacim trénerom pri slovenskom národnom tíme. Možnosť nastúpiť premiérovo v národnom tíme dostalo od neho až 32 hráčov. Kozák priviedol reprezentáciu prvýkrát v histórii Slovenska na záverečný turnaj ME. Tam jeho zverenci postupne prehrali s Walesom 1:2, zdolali Rusko 2:1, remizovali s Anglickom 0:0 a v osemfinále podľahli Nemecku 0:3.V kvalifikácii na majstrovstvá sveta 2018 slovenským futbalistom len tesne utiekol postup do baráže, keď v tabuľke mužstiev na druhých priečkach skončili na 9. mieste, do baráže postúpilo osem tímov.Dočasne viedli SR aj Dušan Radolský (od 23. októbra 1998 do 10. novembra 1998), Anton Dragúň (17. novembra 1999 – 25. novembra 1999), Michal Hipp (29. februára 2012)