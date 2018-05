Tuchel sa stal oficiálne trénerom PSG

Štyridsaťštyriročný Tuchel koučoval v minulosti v rodnej krajine na seniorskej úrovni rezervu Augsburgu, Mainz a Borussiu Dortmund.

Paríž 14. mája (TASR) - Nemec Thomas Tuchel je od pondelka oficiálne nový tréner francúzskeho futbalového majstra Paríž St. Germain. Na lavičke vystriedal Španiela Unaia Emeryho, ktorému vedenie klubu po dvoch rokoch nepredĺžilo kontrakt.



Štyridsaťštyriročný Tuchel koučoval v minulosti v rodnej krajine na seniorskej úrovni rezervu Augsburgu (2007 - 2008), Mainz (2009 - 2014) a Borussiu Dortmund (2015 - 2017). V začiatkoch kariéry viedol mládežníkov v Stuttgarte aj Augsburgu. Bez pôsobiska bol takmer presne dvanásť mesiacov, od Dortmundu dostal výpoveď 30. mája 2017. V novom pôsobisku podpísal zmluvu na dva roky.



"S veľkou radosťou, hrdosťou a ambíciou som prijal ponuku tohto skvelého klubu. Teším sa na prácu s jednými z najlepších hráčov sveta. S mojím realizačným tímom urobíme všetko, aby sme mužstvo posunuli k najvyšším možným métam aj na európskej scéne. V Paríži je obrovský potenciál, takže ma nemohla postretnúť väčšia výzva. Teším sa aj na Park princov, ktorý je legendárny európsky štadión s fantastickou atmosférou," povedal Tuchel na stránke PSG.



Jeho predchodca vydržal na lavičke ambiciózneho klubu s výdatnými finančnými zdrojmi dve sezóny. Emery prišiel ako trojnásobný víťaz Európskej ligy s FC Sevilla a PSG priviedol v oboch ročníkoch k triumfom vo Francúzskom pohári i Ligovom pohári, ale v sezóne 2017/2018 nezískal majstrovský titul, ktorý vybojovalo AS Monaco.



V tomto ročníku sa Parížania vrátili na ligový trón, no opäť sa im nepodaril výraznejší úspech v Lige majstrov. V osemfinále prehrali s Realom Madrid, pred rokom premárnili v rovnakej fáze s FC Barcelona náskok 4:0 z prvého duelu.



"Som veľmi šťastný, že môžem privítať Thomasa Tuchela ako nového trénera Paríža St. Germain. Je jeden z najzdatnejších európskych koučov, v uplynulých rokoch sa vypracoval na špicu. Nechýbajú mu vlastnosti, aké zdobia nemecký futbal najmä na medzinárodnej úrovni. Jeho ambicióznosť, vyznávanie rýchleho útočného futbalu a osobnostné kvality sa hodia do PSG. Fanúšikovia nášho klubu vždy obdivovali takýchto ľudí," vyhlásil prezident francúzskeho šampióna Nasser Al-Khelaifi.