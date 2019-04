Slovensko prehralo v kvalifikačnom zápase na ME v hádzanej

2. fáza kvalifikácie ME 2020 - 7. skupina - sumár:



Taliansko - Slovensko 26:23 (12:9)



Rozhodovali: Canbro, Kliko (obaja Švéd.), 7 m hody: 7/3 - 5/3, vylúčení 3:5



Zostava SR: Shejbal - Korbel, Petro, Prokop, Urban, Ďuriš, Briatka, Kovacech, Kalafut, Slaninka, Vallo Machác, J. Mikita, M. Mikita

tabuľka 7. skupiny:



1. Maďarsko 2 2 0 0 60:44 4



2. Rusko 2 2 0 0 56:41 4



3. Taliansko 3 1 0 2 68:87 2



4. SLOVENSKO 3 0 0 3 66:78 0



Faenza 10. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v stredajšom stretnutí druhej fázy kvalifikácie ME 2020 na pôde Talianska 23:26. Vo Faenze nedokázali zmazať trojgólový náskok domácich z prvého polčasu.Zverenci dánskeho trénera Heineho Ernsta Jensena sú po troch odohratých zápasoch v 7. skupine bez bodu na poslednom štvrtom mieste. Najbližšie sa stretnú opäť s Talianmi v nedeľu o 17.00 h v Považskej Bystrici.Lepšie vstúpili do zápasu domáci, po piatich minútach viedli 3:0. O prvý zásah Slovákov sa postaral Briatka, ale jeho gól nenakopol hostí. Naopak, súper zvýšil náskok na 5:1. Slováci sa postupne dostávali do tempa, ale Taliani ich držali na dištanc a po prvom polčase viedli 12:9.Po zmene strán pridali Taliani dva góly v rýchlom slede a pokračovali v udržiavaní svojho náskoku. V 45. minúte viedli o päť gólov. Slovákom sa potom podarilo znížiť na 18:20, ale záver patril domácim, ktorí sa ďalšími dvoma zásahmi za sebou dostali do päťgólového "". Slováci sa síce snažili dotiahnuť, ale Taliani taktickým výkonom dotiahli duel do víťazného konca.Heine Ernst Jensen, tréner SR: "."Ľubomír Ďuriš, kapitán SR: "