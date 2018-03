VIDEO: Poloz po kvalifikácii ME 2018 skončí ako tréner hádzanárok SR

Z rodinných dôvodov končí aj na klubovej úrovni v nórskom Folle a vráti sa do Česka, kde bude v budúcej sezóne pôsobiť v zatiaľ nemenovanom mužskom klube.

Bratislava 19. marca (TASR) - Dušan Poloz po skončení prebiehajúcej kvalifikácie ME 2018 skončí na poste trénera slovenskej reprezentácie hádzanárok. O svojom rozhodnutí nepredĺžiť zmluvu informoval aj prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu.



Z rodinných dôvodov končí aj na klubovej úrovni v nórskom Folle a vráti sa do Česka, kde bude v budúcej sezóne pôsobiť v zatiaľ nemenovanom mužskom klube.







Poloz nebude pokračovať ani v prípade postupu na európsky šampionát. "Bolo to moje rozhodnutie. Dohodol som sa s prezidentom zväzu Holešom na nepredĺžení zmluvy a to aj v prípade, že postúpime na ME. Je to férový rozchod s podaním rúk. Už včera som to oznámil aj hráčkam na reprezentačnom zraze," uviedol kouč národného tímu, ktorého zverenky zatiaľ figurujú v tabuľke 2. skupiny druhej fázy kvalifikácie ME bez bodu na tretej priečke za Poľskom a Čiernou Horou. V tomto týždni ich čaká dvojzápas s Talianskom, na šampionát postúpia prvé dve celky a najlepší tím z tretích miest.



"Končím aj v Nórsku a vraciam sa domov, rodina ma potrebuje. Možno by sa to ešte dalo skĺbiť, ale ani nový klub to nechcel a aj sám cítim, že mladší nebudem a neustále pendlovanie ma celkom vyčerpalo. Bolo toho na mňa dosť," zdôvodnil svoj krok 52-ročný Poloz. Ten chce ešte na záver svojho pôsobenia pri slovenskom tíme zabojovať o účasť na európsky šampionát v závere roka vo Francúzsku: "Postup je pre mňa najväčšia mnotivácia."



Na reprezentačnú lavičku zasadol Poloz v júli 2013. Počas svojho pôsobenia postúpil s tímom na majstrovstvá Európy 2014 v Chorvátsku a Maďarsku, kde obsadili Slovenky 12. miesto. Posledný súťažný zápas na poste trénera SR by mal absolvovať 3. júna 2018 v Poľsku v záverečnom dueli kvalifikácie ME