Hokejisti SR prehrali v príprave na MS so Švédskom o tri góly

Švédsko - Slovensko 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Góly: 8. Klingberg (Sundström), 23. Klingberg (Wikstrand, Pilut), 30. Klingberg (Lindqvist, Sundström), 33. Cehlin (Zackrisson, Wikstrand), 35. Zackrisson (Grundström, Cehlin), 36. Almquist (Norman, Klingberg) - 16. Valach (Krivošík, Svitana), 20. Bakoš (Hovorka), 48. Miklík (Nagy). Rozhodcovia: Harnebring, Holm - Nordlander, Jonsson (všetci Švéd.), vylúčení: 4:6, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, zmena: SR od 27. min bez zraneného Slobodu, 3122 divákov.



Švédsko: Hellberg - Pilut, Wikstrand, Nyberg, Almqvist, Andersson, Arnesson, Brännström, Ginning – Rödin, Zackrisson, Cehlin – Lindqvist, Sundström, Olofsson – Nygard, Asplund, Grundström – Klingberg, Ölund, Norman – Liss

Slovensko: Hrenák - Valach, Gernát, Grman, Trška, Bodák, Ďaloga, Sloboda, Fehérváry - Miklík, Buc, Nagy - Kudrna, Hovorka, Bakoš - Svitana, Krivošík, Šoltés - Štrauch, Šimun, Bondra

Norrköping 5. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta vo štvrtok prehrou v Norrköpingu s domácim Švédskom 3:6.Zverenci trénera Craiga Ramsayho prehrávali od 8. minúty po presilovkovom góle Carla Klingberga, no záver prvej tretiny patril im a vďaka prvému reprezentačnému gólu Juraja Valacha a ďalšiemu z hokejky Martina Bakoša išli do vedenia 2:1. Druhá časť im však absolútne nevyšla, Klingberg skompletizoval hetrik, skórovali Cehlin, Zackrisson aj Almquist a domáci razom viedli 6:2. V treťom dejstve už iba znížil na 3:6 Michel Miklík.Slovenskí hokejisti si tak nevylepšili vzájomnú bilanciu so Švédmi, z 35 duelov vyhrali desať, tri remizovali a 22 prehrali so skóre 80:112.Slováci zohrajú odvetu s "tre kronor" v piatok o 18.30 h v Oskarshamne. Na budúci víkend ich čaká dvojzápas s Nemeckom v mestách Weisswasser a Drážďany.Slováci boli v úvode o niečo aktívnejší a v 4. minúte si vybojovali prvú presilovku. Proti pozornej obrane súpera však nič nevymysleli. Naopak, Švédi svoju prvú početnú výhodu využili. V 8. minúte sa o gól postaral strelou švihom Klingberg - 1:0. Následne prišlo ďalšie zbytočné vylúčenie SR a Hrenák mal opäť plné ruky práce. Preverila ho najmä strela Brännströma, no i napriek zakrytému výhľadu si s ňou poradil. Zápas sa hral zhora - dole, no na oboch stranách bolo dosť nepresností. V 12. minúte išiel na trestnú Ginning, Slováci si ani počas druhej početnej výhody šance nevypracovali. Lepšie hrali pri rovnovážnom stave a v 16. minúte vyrovnali. Akciu odštartovali úspešné súboje pri mantineloch, Krivošík nahral na modrú Valachovi a jeho strela, ktorá poskočila na ľade, skončila za Hellbergom - 1:1. V 20. minúte prišiel aj druhý slovenský gól. Hovorka vyhral buly v útočnom pásme, puk sa dostal k Bakošovi a jeho pohotová strela opäť prepadla za neistého Hellberga - 1:2.Tréner Švédov Grönborg premiešal útočné formácie a jeho zverenci mali výborný vstup do druhej časti. Už po troch minútach sa im podarilo vyrovnať. Wikstrand nahodil puk od modrej a Klingberg ho tečoval za Hrenáka - 2:2. "Tre kronor" sa dostali na koňa a aj v ďalších minútach mali veľký tlak, navyše im pomohli aj časté chyby a vylúčenia súpera. V 27. minúte trafil puk Karola Slobodu do tváre a z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči, do zápasu už nezasiahol. Účastník ZOH v Pjongčangu Klingberg bol pri chuti. V 28. minúte síce tretí zásah ešte nepridal, Hrenák jeho pokus zneškodnil betónmi, no o dve minúty neskôr v presilovke už skompletizoval hetrik. Opäť sa presadil tečom, keď do bránky sklepol strelu Lindqvista - 3:2. Tréner SR Ramsay ešte reklamoval vysokú hokejku, no rozhodcovia gól uznali. Krátko na to prišlo ďalšie vylúčenie Hovorku a bolo už 4:2 pre domácich. Tentokrát sa presadil Cehlin. Slováci pôsobili rezignovane, v obrane kopili chyby a kanonáda domácich pokračovala. V 35. minúte zvýšil na 5:2 Zackrisson a o 36 sekúnd neskôr pridal šiesty gól do slovenskej siete Almquist. Ramsay si vzápätí vybral oddychový čas, švédske útočné snahy to síce neotupilo, ale gól už do prestávky nepadol.Hostia v úvode tretej časti zbytočne prišli o presilovku, keď zle striedali a tak sa hralo 4 na 4. To vyhovovalo viac domácim, ktorí si vypracovali niekoľko šancí a v dohrávanej presilovke mal veľkú možnosť Brännström, ale Hrenák stihol zasiahnuť betónom. V ďalších minútach si vypracovali menší tlak aj Slováci a v 48. minúte ho dokázali využiť. Nagy prihral medzi kruhy Miklíkovi a ten potvrdil svoj nos na góly - 6:3. Ramsayho zverenci mali ďalšie šance v početnej výhode, ale Hellberg ich pokusom odolal. Do konca duelu už ďalšie góly nepadli a tak si Slováci pripísali v prvom zápase Euro Hockey Challenge prehru 3:6.hlasy po zápase /zdroj: SZĽH/: