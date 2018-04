Hokejisti SR zvíťazili v príprave na MS nad Francúzskom 4:0

Slovensko - Francúzsko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Haščák (Mikúš, Sekera), 31. Haščák (Krištof), 38. Bondra (Svitana, Sekera), 59. Jurčo (Jaroš, Krištof). Rozhodovali: Baluška, J. Konc - Tvrdoň, Šefčík, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3480 divákov.



Slovensko: Čiliak - Graňák, Fehérváry, Čajkovský, Sekera, Ďaloga, Grman, Jaroš, Jánošík - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Kudrna, Marcinko, Cingel

Francúzsko: Quemener - Besch, Auvitu, Hecquefeuille, Chakiachvili, Manavian, Gallet, Janil, Lamperier - Fleury, S. Da Costa, Treille - T. Da Costa, Guttig, Rech - Claireaux, Texier, LeClerc - Perret, Ritz, Douay

Nitra 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom zápase Euro Hockey Challenge v Nitre nad Francúzskom 4:0. V drese víťazov sa dvakrát gólovo presadil Marcel Haščák a raz Dávid Bondra.Pre zverencov trénera Craiga Ramsayho to bolo šieste víťazstvo za sebou v príprave na MS. V sobotu 28. apríla sa obaja súperi stretnú v odvete Piešťanoch, pre Slovákov to bude generálka na svetový šampionát.Lepší vstup Slovenska do zápasu zvýraznila presilovka po dvoch minútach, veľkú šancu v nej ponúkol Nagy Jurčovi. Po návrate vylúčeného Francúza však po prihrávke Mikúša mieril presne Marcel Haščák - 1:0. Potom mali k dispozícii početnú výhodu aj Francúzi, Čiliak si v nej pripísal prvé dôležité zákroky. V sedemnástej minúte mal gól na hokejke Jurčo, ale jeho strelu z kruhov Quemener vyrazil. Neskôr sa neujal ani pokus Kudrnu z ľavej strany a Haščákov z medzikružia a tak išli Slováci do kabín s jednogólovým náskokom.Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali prevahu aj v druhej tretine. Po štyroch minútach faulovali Jurča v samostatnom nájazde, nariadené trestné strieľanie však slovenský útočník nepremenil. Na opačnej strane kontroval Rech, ale Čiliak jeho strelu vytesnil. Slovenskí hokejisti sa v ďalšej fáze snažili o rýchle kombinácie s jednoduchým prechodom cez stredné i útočné pásmo, ich strelecká prevaha neustále narastala. V 31. minúte sa presadili aj gólovo, po druhý raz v zápase sa presadil Haščák. Tlak Slovákov neustával, skóre mohli do konca tretiny ešte prikrášliť Ďaloga, Kudrna a Jurčo, ale podarilo sa to až Dávidovi Bondrovi dve minúty pred koncom. V závere ešte opečiatkoval z dorážky konštrukciu bránky Jánošík.Na začiatku tretej tretiny zaujala pekná kombinácia Nagya a Krištofa, ale francúzsky brankár dobre zasiahol. Aj ďalšie príležitosti Bakoša a Grmana zostali nevyužité. Bakoš mal gól na palici aj v 49. minúte, ale sám pred brankárom nezakončil presne. Rovnako pochodil neskôr aj Jurčo, ten však minútu a pol pred koncom predsa len upravil stav na konečných 4:0.Tréneri Slovenska a Francúzska sa pred zápasom dohodli na doplnkových samostatných nájazdoch, v nich boli úspešnejší Slováci.