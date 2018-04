Slovensko zdolalo Nemecko vo štvrtom zápase EHCH

4. zápas Euro Hockey Challenge:



Nemecko - Slovensko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)



Góly: 2. Müller (Pietta, Wagner) - 14. Šimun (Ďaloga, Nagy), 30. Čajkovský (Svitana, Bondra), 41. Nagy (Miklík, Gernát), 60. Paulovič. Rozhodovali: Brill, Westrich - Gaube, Tschirner (všetci Nem.), vylúčení: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4412 divákov.



Nemecko: Pielmeier - Krupp, Zerressen, Nowak, Wagner, Ebner, Sezemsky, Bender, Brückner - Tiffels, Höfflin, Michaelis - Müller, Pietta, Kammerer - Uvira, Loibl, Krämmer - Hafenrichter, Danner, Holzmann



SR: Rybár - Čajkovský, Trška, Fehérváry, Ďaloga, Grman, Gernát, Stehlík - Paulovič, Krištof, Cingeľ - Kudrna, Šimun, Nagy - Miklík, Hovorka, Bakoš - Bondra, Buc, Svitana

Drážďany 15. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom štvrtom zápase záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta v nedeľu v Drážďanoch nad domácim Nemeckom 4:1. V sobotu triumfovali nad striebornými medailistami zo ZOH v Pjongčangu 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Prvé dva duely vo Švédsku prehrali vysoko 3:6 a 1:7.Zverenci trénera Craiga Ramsayho prehrávali už v 2. minúte po zásahu Marcela Müllera, no v ďalšom priebehu boli lepší a duel otočili vo svoj prospech. Na 1:1 vyrovnal v 14. minúte Eduard Šimun, pre ktorého to bol prvý gól v národnom drese. Slovákov poslal v 30. minúte do vedenia Michal Čajkovský a v úvode 3. časti upravil na 3:1 Ladislav Nagy. Skóre spečatil do prázdnej bránky Matej Paulovič.Slovenskí hokejisti si tak vylepšili vzájomnú bilanciu s Nemeckom, keď z 56 duelov vyhrali 31, jeden remizovali a 24 prehrali so skóre 142:128. Na budúci týždeň ich čaká domáci dvojzápas s Lotyšskom v Michalovciach a Poprade.Pre zranenie nemohli do nedeľňajšieho zápasu zasiahnuť obranca Juraj Valach a útočník Tomáš Mikúš.Úvod nedeľňajšieho zápasu vyšiel výborne domácemu mužstvu. Müller mal dostatok priestoru pred bránkou, Wagnerovu strelu najprv len tečoval do Rybárových betónov, no vzápätí puk už dorazil do siete - 1:0. V piatej minúte našiel Bakoš pred bránkou Cingeľa, ale Pielmeier si poradil. V prvej tretine hrali obe mužstvá aktívne a hra sa prelievala zo strany na stranu. Od desiatej minúty mali navrch hostia, pomohla im k tomu aj prvá presilovka v zápase. Tú síce nevyužili, ale v 14. minúte sa im už podarilo vyrovnať zásluhou Šimuna, ktorý strelil svoj premiérový gól v národnom drese. V ďalších minútach si Slováci vypracovali ešte niekoľko šancí, ale bez gólového efektu.V 22. minúte prišla ďalšia veľká možnosť hostí, Buc nabil pred bránku Bondrovi, no jeho pokus skončil len na žŕdke. Slovenskí fanúšikovia, ktorí zavítali do Drážďan, sa nedočkali ani počas ďalšej presilovky. V 30. minúte však prišla rýchla akcia, Svitana nabil medzi kruhy Čajkovskému a ten trafil nad Pielmeierovu lapačku - 1:2. V závere druhej časti si zahrali v početnej prevahe aj domáci hokejisti a Rybár mal plné ruky práce. Pol minúty pred koncom sa dostali do protiútoku Cingeľ s Grmanom, ale druhý menovaný bol už príliš blízko k brankárovi, aby mohol pretlačiť puk do jeho siete.Slováci udreli tretíkrát hneď v úvode tretej tretiny. Po 48 sekundách sa presadil kapitán Nagy, ktorému pripravil gól Miklík. Hostia sa tak priblížili k triumfu, no potom začali robiť zbytočné fauly a súperom dali šancu zdramatizovať stretnutie. Na 16 sekúnd aj pri hre piatich proti trom, no nemeckí hráči ponúknuté šance nevyužili. V závere mal veľkú šancu Hafenrichter, ktorý už prekonal Rybára, ale na bránkovej čiare ho zastúpil Fehérváry. Domáci to v závere skúsili aj bez brankára, ale inkasovali štvrtý gól z hokejky Pauloviča.