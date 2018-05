USA zdolali Česko a postúpili do semifinále

štvrťfinále (Herning):



USA - Česko 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)



Góly: 11. Kane (Ryan), 13. Atkinson (Bonino, Gaudreau), 47. Kane (Ryan) - 25. Řepík (Faksa, Gudas), 31. Nečas (Pastrňák, Hronek). Rozhodovali: Kubuš (SR), Kaukokari - Suominen (obaja Fín.), McCrank (Kan.), vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 0:1 oslabenia: 0:0, 4846 divákov



zostavy:



USA: Kinkaid - McAvoy, Martinez, Murphy, Butcher, Jensen, Pionk, Hughes - Kane, White, DeBrincat - Atkinson, Bonino, Gaudreau - Kreider, Larkin, Lee - Thompson, Ryan, Coleman - Milano



Česko: Francouz - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, Sklenička, Jordán, Polášek - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Řepík, Faksa, Červenka - Hyka, Nečas, Kubalík - Chytil, Plekanec, Horák

Hlasy po zápase (zdroj: iihf.com):



Anders Lee, útočník USA: "Očakávali sme, že súpera zatlačíme. Samozrejme, nechceli sme, aby zmazali náš náskok, ale taký je hokej. Naďalej sme predvádzali našu hru a vyplatilo sa nám to."



Alex DeBrincat, útočník USA: "Je to veľký rozdiel, keď máme v tíme Patricka Kanea. Je schopný prevziať kontrolu nad zápasom a rozhodnúť ho. Potvrdil, že je rozdielový hráč. Jeho štýl hry nám veľmi pomáha. Tento rok však máme celkovo viacero veľmi kvalitných hráčov, všetci chceme víťaziť. Nešli sme do Dánska iba vyplniť náš čas, ale by sme dosiahli úspech."

Herning 17. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase MS v Dánsku nad Českom 3:2 a postúpili medzi štyri najlepšie tímy turnaja. Česi dokázali v druhej tretine vyrovnať z 0:2 na 2:2, ale zámorský tím potiahol za víťazstvom kapitán Patrick Kane, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného. Jeden z hlavných rozhodcov bol Slovák Jozef Kubuš.Američania narazia v semifinále, ktoré je na programe v sobotu v Kodani, na víťaza večerného zápasu Švédsko - Lotyšsko. Pre Čechov sa šampionát skončil vo štvrťfinále tretíkrát za sebou.Lepší štart do zápasu mali Američania, ktorí rýchlym pohybom zaskočili súpera. Už v 3. minúte bol blízko ku gólu Atkinson, jeho strela skončila na hornej žrdi Francouzovej bránky. Po tom, ako sľubné šance nepremenili Kubalík, Bonino a po chybe obrancu Šuláka ani Larkin, udreli ako prví Američania. V 11. minúte Polášek neubránil Kanea a ten prekvapil Francouza. Už o dve minúty spravili Česi ďalšiu chybu v defenzíve, keď sa pred brankárom ocitom osamotený Atkinsom a upravil na 2:0.Česi v druhej tretine zvýšili dôraz, dávali si väčší pozor v defenzíve a postupne prišli aj ich šance. V 24. minúte Plekanec nevyužil výbornú prihrávku Chytila, na opačnej strane nebol úspešný Larkin. Krátko nato sa však už skóre zmenilo, keď Čechom vyšiel protiútok, v ktorom po Faksovej prihrávke presne namieril Řepík - 2:1. Čechov v 27. minúte podržal brankár Francouz, keď zmaril veľkú šancu dorážajúceho Larkina a o štyri minúty už bolo vyrovnané. Pastrňák vyslal v presilovke strieľanú prihrávku na Nečasa a brankár Kinkaid bol bez šance - 2:2. Zaujímavé dianie podporili aj šance Gaudreaua či Pastrňáka, ale skóre sa v druhej tretine už nezmenilo.Úvod tretej časti priniesol opatrnejší hokej s dôrazom na defenzívu, ale brankári boli naďalej často v permanencii. Dôležitý moment priniesla 47. minúta. V nej najskôr dorážajúci Červenka neuspel pred odkrytou bránkou a v následnom protiútoku si Kane efektne poradil s obrancom Hronekom aj brankárom Francouzom - 3:2. Česi postupne stupňovali svoj tlak, veľké šance mali Krejčí i Plekanec, ale ďalší gól už nepadol ani počas českej hry bez brankára.