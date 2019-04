Černák sa pridá k reprezentácii

Na utorkovom zraze v Piešťanoch sa predstavia noví hráči, všetkých však Šatan nemenoval. Potvrdil však príchod obrancu Erika Černáka.

Innsbruck 21. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní v príprave na domáce majstrovstvá sveta aj Erik Černák. Dvadsaťjedenročný obranca Tampy Bay sa tak pridá k ďalším štyrom posilám zo zámorskej NHL - obrancom Andrejovi Sekerovi, Christiánovi Jarošovi a útočníkom Tomášovi Tatarovi a Richardovi Pánikovi. Do prípravy by sa mal zapojiť pred zápasmi v Poprade a Michalovciach.



Po sobotňajšom zápase s Rakúskom mal realizačný tím nezvyčajne dlhú pozápasovú debatu. Miroslav Šatan dokonca predstúpil pred novinárov s ospravedlnením, že ich nechal dlho čakať.



"Rozprávali sme sa o výkonoch za uplynulé dva týždne a o hráčoch, ktorí majú možnosť pokračovať v príprave. Debata bude pokračovať po ceste domov autobusom a aj počas zajtrajška. Nomináciu, ktorá pôjde do prípravy od utorka, by sme chceli zverejniť možno v nedeľu poobede," uviedol Šatan.



Na utorkovom zraze v Piešťanoch sa predstavia noví hráči, všetkých však Šatan nemenoval. Potvrdil však príchod obrancu Erika Černáka.



"Príde Marek Čiliak, jeden brankár tým pádom odíde. Okrem neho prídu aj Andrej Sekera a Christián Jaroš a prídu ešte noví hráči do útoku. Ale ktorí to budú v tejto chvíli nechcem hovoriť, pretože nás ešte čaká debata s trénermi. Do rána ešte nejaké ďalšie zmeny môžu prísť. Nachystaný pridať sa k nám je aj Erik Černák, ten príde ešte o týždeň neskôr na východ republiky."



Situácia s Richardom Pánikom ešte nie je jasná, stále sa rieši jeho poistka. Šatan však bude sledovať sériu Bostonu s Torontom, kde by sa už v nedeľu večer mohlo rozhodnúť. "Akonáhle niekto vypadne, budeme hráčov kontaktovať, máme takú dohodu. Čo sa týka Pánikovej poistky, je to v štádiu riešenia, po Veľkej noci sme to chceli mať definitívne vyriešené."



Ak by však Boston vypadol, Šatan nebude môcť počítať s Petrom Cehlárikom, pretože ten má povinnosti aj na farme v Providence. "Vyzerá to tak, že Cehlárik bude mať klubové povinnosti, pokiaľ budú oba tímy v hre," potvrdil generálny manažér.



Zápasy s Rakúskom zhodnotil pozitívne, i keď ten sobotňajší vyhrali Slováci až po nájazdoch. "Prvý zápas bol o niečo lepší, v druhom sme sa strelecky trápili. Chýbala nám efektivita, ale našli sme cestu, ako ho vyhrať. Výsledok pre nás nebol až tak dôležitý."