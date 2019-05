Hudáček nenastúpi ani proti Fínom, v bránke Čiliak

Správu aktualizujeme.

Košice 11. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček nenastúpia ani na druhý zápas A-skupiny MS v Košiciach v sobotu proti Fínsku, no po chorobe je už takmer v poriadku. Proti "Suomi" sa do bránky postaví Marek Čiliak.



Hudáček absolvoval sobotňajšie dopoludňajšie rozkorčuľovanie spolu s hráčmi, ktorí nenastúpili v prvom zápase. Okrem neho trénovali ešte útočník Dávid Bondra, brankári Marek Čiliak a Denis Godla, doplnil ich Dávid Buc.



"Vyspal som sa, je to oveľa lepšie," oznámil Hudáček. Po dohode s lekárom Jánom Grauzelom a trénermi však na druhý zápas ešte nenastúpi. "Stále je to tak, že by som možno odohral naplno jednu tretinu. Na úplnú záťaž to ešte nie je, ale cítim to tak, že na tretí zápas by to už mohlo byť ideálne."



V bránke dostane priestor Marek Čiliak, súpiska slovenského tímu je zatiaľ bez zmien. "Zatiaľ sme nikoho nedopísali," uviedol asistent trénera Andrej Podkonický. Realizačný tím si tak nechal stále k dispozícii jedno miesto pre brankára a dve pre korčuliarov.