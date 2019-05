Kanada jednoznačne zdolala USA a postupuje z prvého miesta

Kanada - USA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 2. Dubois (Stone), 9. Turris (Mantha), 36. McCann (Turris). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Fraňo (ČR) - Lhotský (obaja ČR), Šišlo (Rus.), vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Mantha (Kan.) 10 min. OT za útok na hlavu, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7440 divákov.



Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Myers, Theodore, Fabbro - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Henrique, Jost



USA: Schneider - Martinez, Suter, Werenski, Skjei, Hanifin, Q. Hughes, Fox - Kane, White, DeBrincat - Kreider, Eichel, Gaudreau - Keller, Larkin, Van Riemsdyk - Ryan, Glendening, Vatrano

Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 7 6 0 0 1 36:11 18*



2. Fínsko 7 5 0 1 1 22:11 16*



3. Nemecko 7 5 0 0 2 18:18 15*



4. USA 7 4 1 0 2 27:15 14*



------------------------------------



5. SLOVENSKO 7 3 1 0 3 28:19 11



6. Dánsko 7 1 1 1 4 18:23 6



7. Veľká Británia 7 0 1 0 6 9:41 2



8. Francúzsko 7 0 0 2 5 14:34 2**



* - postup do štvrťfinále



** - vypadnutie z A-kategórie

Košice 21. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v záverečnom zápase A-skupiny MS nad USA 3:0. Do štvrťfinále tak postúpili z 1. miesta, ich súperom bude Švajčiarsko. Američania obsadili v košickej skupine 4. miesto a zahrajú si s víťazom B-skupiny, Ruskom.Zámorské derby bolo v hernej réžii Kanaďanov, ktorí sa rýchlo dostali do náskoku 2:0 a Američanom veľa nedovolili. Okrem troch gólov viackrát nastrelili žŕdku a oporou im bol aj brankár Cory Murray, ktorý si pripísal 28 zákrokov.Kanaďania sa dostali na koňa už v 2. minúte, keď lišiacku prihrávku Stonea spoza bránky využil Dubois. Američania robili v prvej tretine priveľa chýb, strelu Cirelliho ešte zastavila žŕdka Schneiderovej bránky, no americký brankár druhýkrát kapituloval po Turrisovej strele - 2:0.Kanaďania mali aj v druhej časti viac z hry, inkasovať však mohli po úniku Vatrana, ktorý však neprekonal Murrayho. V 36. minúte najskôr rozhodcovia neuznali Stoneov gól po zásahu vysokou hokejkou, krátko na to však McCann predsa upravil na 3:0. Kanaďania si kontrolovali svoj náskok aktívnou hrou podporenou výkonom brankára Murrayho, ktorý v tretej časti zmaril viacero sľubných šancí Američanov.