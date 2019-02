Slováci na úvod Kaufland Cupu zdolali Bielorusko

Slovensko - Bielorusko 2:1 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 58. Puliš (Hudáček, Mi. Chovan), rozhodujúci sn Mi. Chovan - 37. Stefanovič. Rozhodcovia: Stano, Štefik - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 2:5, na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3705 divákov.







Slovensko: Košarišťan - Ma. Chovan, Sersen, Fehérváry, Čerešňák, Koch, Rosandič, Čajkovský, Štajnoch - Lantoši, Špirko, Bondra - Paulovič, Sukeľ, Mi. Chovan - Lamper, Kytnár, Liška - Buček, Hudáček, Puliš



Bielorusko: Milčakov - Vorobej, Antonov, Kryskin, Choromando, Korobov, Jevenko, Znacharenko, Bokun - Stefanovič, Drozd, Parfejevec - Kislij, Remezov, Demkov - S. Maľavko, Belevič, A. Maľavko - Kogalev, Karaban, Litvinov





Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili vo štvrtok v úvodnom zápase turnaja Kaufland Cup 2019 nad Bieloruskom 2:1 po nájazdovom rozstrele. Hostia išli do vedenia po góle Michaila Stefanoviča z 37. minúty, v 57. minúte vyrovnal Radovan Puliš. V nájazdovom rozstrele napokon rozhodol Michal Chovan.Turnaj pokračuje v piatok stretnutím Bieloruska s Olympijským tímom Ruska (18.00 h), program Kaufland Cupu 2019 uzavrie súboj Slovenska s Olympijským tímom Ruska v sobotu o 16.00 h.Slováci začali lepšie, prvú šancu mal po pár sekundách Paulovič, z pravej strany však nemieril presne. Zverenci Craiga Ramsayho hrali jednoducho s rýchlym prechodom do útočného pásma, ale strelecká aktivita nebola na želanej úrovni. V piatej minúte po chybe Čajkovského pálil sám pred Košarišťanom Litvinov, ale slovenský brankár jeho pokus vykryl. Súboj oboch protagonistov sa zopakoval aj v 12. minúte, opäť z neho vyšiel víťazne Košarišťan. Úspešný bol aj pri ďalšej šanci hostí, veľkú šancu zmaril Parfejevcovi. Na opačnej strane neuspel Sukeľ, diváci v prvej tretine gól nevideli.V úvode druhého dejstva mali Slováci možnosť prvej presilovky v zápase, vypracovali si veľký tlak, ale gól sa im streliť nepodarilo. Po jej skončení dvakrát nebezpečne pálil od modrej čiary Martin Chovan, ale ani jeho pokusy neskončili v sieti. V polovici tretiny musel odstúpiť z hry zranený Lamper, tréneri tak museli zamiešať zostavou. Strelecká prevaha bola naďalej na strane Slovenska, ale ďalšie ich šance neprišli. Naopak, Bielorusi sa v 37. minúte dostali do prečíslenia a Stefanovič otvoril skóre, keď dorazil svoju strelu.Na začiatku tretej tretiny Slováci zvýšili snahu, od úvodu sa usadili v útočnom pásme, následne si po faule Bielorusov zahrali aj presilovku. Strela Pauloviča z ľavej strany však minula cieľ. Aktivita Ramsayho zverencov pokračovala, gólovo sa však presadil až dve minúty pred koncom Puliš.V predĺžení mal najväčšiu šancu Vorobej, keď opečiatkoval pravú žrď. V nájazdovom rozstrele napokon rozhodol Michal Chovan.