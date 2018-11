NEMECKÝ POHÁR: Slovenskí hokejisti prehrali na úvod so Švajčiarskom

Slovensko - Švajčiarsko 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Góly: 2. Bondra (Sukeľ, Malec), Haščák (Puliš, Gernát) - 30. Simion (Bertschy), 38. Rod (Bertschy), 48. Pestoni (Bertschy, Fuchs). Rozhodovali: Iwert, Schrader - Kyei Niemako (všetci Nem.), Leermakers (Hol.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



Slovensko: Janus – Ďaloga, Chovan, Sersen, Rosandič, Grman, Malec, Gernát, Mikuš – Rapáč, Kytnár, Kudrna – Lantoši, Sukeľ, Bondra – Svitana, Špirko, Lunter – Puliš, Bubela, Haščák

Švajčiarsko: Descloux – Fora, Frick, Kreis, Glauser, Marti, Karrer, Heldner – Pestoni, Riad, Fuchs – Herren, Tanner, Martschini – Simion, Albrecht, Mottet – Bertschy, Walser, Rod - Miranda

Krefeld 8. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prípravnom turnaji Nemecký pohár v Krefelde so Švajčiarskom tesne 2:3. Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa najbližšie stretnú v sobotu 10. novembra o 17.00 h s olympijským výberom Ruska.Slováci sa ujali vedenia už v 2. minúte zásluhou Bondrovho teču, no v druhej tretine poľavili a inkasovali z hokejok Simiona a Roda. V treťom dejstve oba tímy využili presilovku, najprv vyrovnal Haščák na 2:2, no krátko na to zariadil víťazstvo vicemajstrov sveta Pestoni.Slovenskí reprezentanti mali v prvej tretine navrch, boli aktívnejší smerom dopredu a výborne im vyšiel vstup do zápasu. Vedenia sa ujali už v 2. minúte, keď Sukeľovu strelu od modrej šikovne tečoval Bondra a Descloux nezastihol zareagovať - 1:0. V 5. minúte zahral nebezpečne vysokou hokejkou Sersen a Švajčiari niekoľkokrát ohrozili Janusa v slovenskej bránke, no ten svojich spoluhráčov podržal. V 9. minúte vyslal štipľavú strelu Svitana, no Descloux ju na dvakrát skrotil. Od 10. minúty si zahrali presilovku aj zverenci trénera Craiga Ramsayho. Druhý gól mohol pridať Ďaloga, ktorý svojím typickým spôsobom prekľučkoval až pred bránku, ale Descloux jeho pokus zneškodnil. Slováci držali v ďalšom priebehu tretiny súpera na dištanc, sami si vypracovali zopár menších šancí, ale skóre sa už nemenilo.Do druhého dejstva vstúpili lepšie "Helvéti" a postupne prebrali aktivitu. Po pár minútach dostali súpera pod poriadny tlak a Janus musel predviesť niekoľko dobrých zákrokov za sebou. Na druhej strane nebezpečne vystrelil Kudrna. Slováci mali problémy s rozohrávkou a v osobných súbojoch boli neskôr. V 30. minúte sa už Švajčiarom podarilo vyrovnať. Bertschy získal puk pri mantineli, šikovne sa otočil okolo Mikuša, Janus jeho strelu len vyrazil pred seba, kde bol prichystaný Simion a ten upravil na 1:1. Vzápätí mohli aj otočiť, no nepotrestali vylúčenie Sukeľa. Aj Slováci si zahrali v početnej výhode, no ani im vôbec nevyšla a krátko pred koncom tretiny pykali. V 38. minúte potiahol puk z vlastného až do útočného pásma kapitán Rod a strelou pomedzi nohy Grmana a ponad lapačku Janusa zvýšil na 2:1 pre Švajčiarov.V úvode tretieho dejstva mohlo byť už 3:1 pre "Helvétov", keď Bertschy potiahol puk poza bránku a len tesne ho nestihol zasunúť dnu. Vzápätí si Slováci zahrali tretiu presilovku v zápase a tú už využili. Malecovu strelu v tutovke ešte zblokoval ležiaci obranca, no akcia pokračovala, Puliš prihral bekhendom pred bránkou Haščákovi a ten vyrovnal na 2:2. Rovnovážny stav však dlho nevydržal. V 47. minúte išiel na trestnú za podrazenie Gernát a Švajčiari predviedli krásnu presilovkovú akciu, na ktorej konci bol Pestoni - 3:2. Tretiu asistenciu si pripísal Bertschy. V 50. minúte mal po Malecovej strele tutovku na hokejke Špirko, ale Descloux ho betónom vychytal. Švajčiari si už v závere umnou hrou tesný náskok ustrážili, Slovákom nepomohla ani záverečná hra bez brankára.8. novembra 19.00 h Nemecko - Rusko10. novembra 13.30 h Nemecko - Švajčiarsko11. novembra 11.00 h Švajčiarsko - Ruskovyslaný redaktor TASR ny