NHL: Slovenského hokejistu R. Pánika zatkla v USA polícia

Phoenix 17. apríla (TASR) - Slovenského hokejistu Richarda Pánika zatkla polícia v americkom meste Scottsdale v štáte Arizona. Pánik odmietol napriek výzve opustiť podnik s názvom Bevvy, pričom bol podľa polície opitý. Informáciu priniesol portál abc15.com.



Polícia v Scottsdale uviedla, že 27-ročného Panika zatkla a obvinila ho z priestupku. Incident sa mal stať ešte 8. apríla o 20.50 večer arizonského času. Podľa polície bol Pánik počas preverovania policajnými dôstojníkmi opitý. Slovenského hokejistu následne previezli do väznice v Scottsdale City a neskôr ho prepustili.



Pánikov klub Arizona Coyotes vydal pre portál abc.15.com nasledujúce vyhlásenie: "Vieme o tomto incidente a stále zbierame o ňom informácie. V súčasnosti sa viac k tomuto nebudeme vyjadrovať."



Pánik len nedávno oznámil generálnemu manažérovi slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslavovi Šatanovi, že neposilní tím na MS v Dánsku, pretože s manželkou čakajú prírastok do rodiny. V tejto sezóne odohral 72 zápasov, v ktorých nazbieral 35 bodov za 14 gólov a 21 asistencií. Stal sa najproduktívnejším Slovákom v NHL 2017/2018 po základnej časti. Ročník odštartoval v Chicagu, neskôr ho vymenili do Arizony.