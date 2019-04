Banská Bystrica vyhrala v Nitre, od titulu ju delí jedno víťazstvo

HK Nitra - HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)



Góly: 13. Rais (Mezei, Buček), 23. Čaládi (Morrison), 31. Slovák (Fominych, Lantoši) - 9. Asselin (Selleck, Kubka), 17. Higgs (Marshall, Faille), 27. Selleck (Faille), 30. Asselin (Faille, Marshall), 30. K. Sloboda (Southorn), 51. Southorn (Asselin, K. Sloboda), 53. Lamper (Šťastný, Ďatelinka). Rozhodovali: Baluška, Štefik – Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 5:8 na 2 min, navyše: Morrison 10 min za seknutie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:1, 3600 divákov



Stav série: 0:3



Nitra: Hanuljak (30. Šimboch) – McCormack, Mezei, Morrison, Korím, Versteeg, Rais, A. Sloboda - Kerbashian, Šiška, Scheidl – Rapáč, Bortňák, Buček - Lantoši, Čaládi, Fominych - Hrušík, Slovák, Pätoprstý - Minárik



Banská Bystrica: Williams – Marshall, Mihálik, K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Bartánus, Higgs, Lunter – Asselin, Faille, Selleck – Lamper, Šťastný, Zigo – Koper, Češík, Matoušek - Šoltés

Nitra 13. apríla (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v sobotňajšom treťom zápase finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 na ľade HK Nitra 7:3 a sú krok od zisku titulu. V sérii vedú už 3:0 na zápasy a o treťom majstrovskom triumfe za sebou môžu rozhodnúť už v nedeľu, keď je na programe štvrtý duel opäť pod Zoborom.Sobotňajší duel odštartoval minútou ticha za bývalého československého hokejistu a trénera Jána Staršieho, ktorý vo veku 85 rokov podľahol dlhej chorobe. Hneď v úvodnej minúte mal obrovskú šancu Buček, ktorý prekĺzol pomedzi dvoch obrancov a rútil sa sám na brankára, ale blafák mu nevyšiel.V 2. minúte predviedol peknú kombináciu štvrtý útok domácich, ani Hrušík však Williamsa neprekonal. Úvodný tlak domácich pokračoval po tom, ako Šťastný fauloval brankára Hanuljaka, následne sa pobil s Korímom a dostal 2+2. Obranca Nitry si odsedel dve minúty, jeho súperi však presilovku 5 na 4 nevyužili.Vedenia sa ujali hostia. V 9. minúte sa dostali do prečíslenia 2 na 1 a Asselin rozvlnil sieť - 0:1. Nitra si od 12. minúty zahrala druhú presilovku a tú sa jej už podarilo premeniť na gól. Mezei nabil Raisovi a ten tvrdou strelou prekonal Williamsa - 1:1.Záver tretiny však patril hosťujúcim hráčom. V 17. minúte prihral Faille do jazdy Higgsovi a ten využil prvú početnú výhodu "baranov" v zápase, strelu švihom umiestnil do pravého horného rohu Hanuljakovej bránky - 1:2. V 19. minúte zachránil domácich Versteeg, keď zmaril prečíslenie Failleho s Asselinom.Aj v druhom dejstve pokračoval rýchly a ofenzívny hokej z oboch strán a nechýbalo veľa gólov. Nitra hrala od úvodných sekúnd presilovku, síce ju nepremenila, no krátko po jej konci potiahol puk pred bránku Morrison, položil si Williamsa a jeho strelu z uhla usmernil do siete Čaládi - 2:2. Pri ďalšom vylúčení na strane hostí mohol poslať Nitru do vedenia Buček, ale ani na trikrát nedostal puk za brankára. Naopak, v oslabení v 27. minúte sa presadila Bystrica. McCormack poslal puk pred vlastnú bránku, kde ho ukoristil Faille a Selleck upravil na 3:2 pre hostí.Štvrtý zásah mohli pridať "barani" už o chvíľu, počas presilovky roztočili pred Hanuljakom kolotoč, no Bartánus, Lunter ani Faille svoje dobré šance nevyužili. Potom však fauloval aj Mezei a Nitrania sa museli brániť v trojici. Neubránili sa, Faille prihral na ľavý kruh Asselinovi a jeho delovku Hanuljak nezastavil. V dohrávanej presilovke 5 na 4 navyše prišiel piaty gól z hokejky K. Slobodu a Hanuljak sa porúčal.Do bránky sa namiesto neho postavil Šimboch a tréner Stavjaňa premiešal aj útoky. Nitre to pomohlo a už o 32 sekúnd znížila. Fominych vybojoval puk v útočnom pásme, dostal ho pred bránku, kde bol prichystaný Slovák a pomedzi Williamsove betóny skóroval - 3:5. Na druhej strane predviedli parádnu kombináciu Asselin, Faille a Selleck, no posledný menovaný v tutovke netrafil. Tlak hostí pokračoval, no nový brankár Šimboch držal čisté konto. V 37. minúte mal výbornú šancu Lamper, ale aj on v minul odkrytú časť bránky.V úvode tretej časti si tímy vyskúšali hru 4 na 4. V ďalších minútach sa snažila viac tvoriť Nitra, no proti dobre organizovanej defenzíve súpera to mala ťažké. Navyše, keď sa Bystričania zamerali na udržanie dvojgólového náskoku a hrozili len pri brejkoch. Vážnejšia možnosť domácich prišla v 48. minúte, keď sa po Marshallovej chybe dostal do šance Bortňák, no neskóroval.Na druhej strane zachránil Šimboch po strele Asselina. V 51. minúte však nestačil na presnú strelu Southorna, v 53. ho prekonal aj Lamper, ktorý definitívne rozhodol o výhre Bystričanov v treťom zápase 7:3. Nitrania mohli upraviť skóre v záverečnej presilovke o dvoch hráčov, ale to sa im nepodarilo. O titule sa môže rozhodnúť už v nedeľu opäť na štadióne pod Zoborom.