TIPSPORT LIGA: Slovan prehral s Košicami

Slovan Bratislava - HC Košice 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 59. Abdul (Meszároš) - 28. Chovan (Haščák, Majdan),

Rozhodujúci nájazd: Haščák.

Rozhodovali: Štefík, Novák – Frimmel, Gegáň

Vylúčení: 3:5 na 2 min.

Presilovky: 1:0

Oslabenia: 0:0

9813 divákov.



Slovan Bratislava: Brust – Sersen, Bačik, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik – Bondra, Zigo, Abdul – Žitný, Viedenský, Pance –Kukumberg, Puliš, Matoušek – Miklík, Kytnár, Sloboda – Jendek



HC Košice: Košarišťan - Slovák, Repe, Čížek, Koch, Bučko, Růžička, Cibák - Majdan, Chovan, Haščák - Belluš, Skokan, Bezúch - Rapáč, Bortňák, Klhůfek - Suja, Vrábeľ, Jokeľ

Bratislava 20. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľnom šlágri 14. kola Tipsport Ligy na ľade Slovana Bratislava 2:1 po samostatných nájazdoch. V záverečnom nájazdovom rozstrele bol jediným úspešným exekútorom útočník hostí Marcel Haščák. Derby sledovala návšteva sezóny - 9813 divákov. Odvekí rivali sa stretli v súťažnom zápase na bratislavskom štadióne prvýkrát od 18. apríla 2012.Zaplnený Zimný štadión Ondreja Nepelu sledoval od úvodu svižný hokej. Hráči Slovana opticky držali puk častejšie na hokejkách, ale viac striel a čistejšie šance mali Košičania.V 11. minúte Bezúch so Skokanom narazili na pozorného Brusta, na opačnej strane nebezpečne zakončil bekhendom Zigo a Košarišťan ratoval pred dorážkou Bondru. V 18. minúte boli blízko k otváraciemu gólu hostia po teči Jokeľa a strele Chovana. Vzápätí Brust zneškodnil aj individuálny prienik Haščáka.Obom tímom nevychádzali presilovky, hostia v úvode 2. tretiny nevyužili ani krátku početnú výhodu o dvoch hráčov. Košičania išli do vedenia v 28. minúte, keď Haščák našiel Chovana a ten po kľučke zavesil bekhendom pod hornú žŕdku - 0:1.Gól ešte viac nabudil hostí, ktorí roztočili pred Brustom kolotoč. Náskok mohol poistiť Belluš, nekrytý pred bránkou ale neskrotil vo vzduchu puk. Až v závere tretiny slovanisti zapli, pritlačili hostí, svoju šancu však Kytnár nepremenil, následne Štajnoch opečiatkoval hornú žŕdku a Meszárošova stečovaná delovka prevetrala lapačku Košarišťana.Košičania sa už v tretej časti nikam nehnali, neustále však podnikali nebezpečné brejky. Domáci sa snažili o častú streľbu, Košarišťan ale bez problémov vykryl strely Meszároša i Podlipnika.V 52. minúte mal košický brankár aj šťastie, keď Bondra netrafil zblízka odkrytú bránku. Hráči Slovana postupne vystupňovali svoj tlak, veľkú šancu nevyužil Meszároš, následný závar Košarišťan ustál. Domáci zlomili jeho čaro až 80 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času v presilovke v čase, keď bol už Brust na striedačke, o vyrovnanie sa postaral Abdul. Gól musel ešte odobriť videorozhodca.V predĺžení mal veľkú šancu na rozhodnutie Jokeľ, ktorý sa dostal do samostatného úniku, Brust mu ju ale zmaril odvážnym vypichnutím. Následne zlikvidoval aj nájazd Klhůfeka. V nájazdoch bol z desiatich exekútorov úspešný iba Marcel Haščák, ktorý tak rozhodol o dvoch bodoch pre Košice.