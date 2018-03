V nominácii na Euro Hockey Challenge sú brankári Laco a Hrenák

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie:



brankári: Ján Laco (Sparta Praha/ČR), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ./USA, NCAA)



obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice/USA, WHL), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/Rus., KHL), Marek Ďaloga (Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd., II. liga), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Karol Sloboda, Peter Trška (obaja HC Vitkovice/ČR)



útočníci: Martin Bakoš (Liberec/ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Marek Hovorka (HC Košice), Libor Hudáček (bez klubu), Filip Krivošík (LeKi/Fín., II. liga), Andrej Kudrna (Sparta Praha/ČR), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Dávid Šoltés (všetci HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky)



realizačný tím:

Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Róbert Petrovický (asistent trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Róbert Bereš (kondičný tréner), Péter Csörgö (lekár), Andrej Foltýn (fyzioterapeut), Rastislav Ladecký, Patrik Molota (manažéri výstroja)

Bratislava 28. marca (TASR) - Brankári Ján Laco a Dávid Hrenák figurujú v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na tréningový kemp v Bratislave (2. - 4. apríla) a prípravné zápasy proti Švédsku (5. a 6. apríla) v rámci Euro Hockey Challenge. Je isté, že generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay nemôžu pre májové MS v Dánsku rátať do bránky so zraneným Branislavom Konrádom a z rodinných dôvodov zrejme ani s Júliusom Hudáčkom.Kým 36-ročný Laco patrí k najskúsenejším členom výberu, Hrenák sa spoločne s obrancami Martinom Bodákom, Martin Fehérvárym a útočníkom Filipom Krivošíkom zúčastnil na uplynulých MS hokejistov do 20 rokov. Okrem nich môžu v "áčku" debutovať aj Mário Grman, Dávid Bondra, Eduard Šimun a Dávid Šoltés.citovala Ramsayho oficiálna stránka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Ramsaymu bude v dvojzápase pomáhať ako asistent bývalý reprezentant Róbert Petrovický.dodal Ramsay.Slováci štartujú záverečnú prípravu na svetový šampionát (4. - 20. mája). Vo štvrtok 5. apríla si s domácimi Švédmi zmerajú sily v Norrköpingu, o deň neskôr nastúpia proti rovnakému súperovi v Oskarshamne.