KHL: Országh sa stal novým trénerom Slovana. Známe sú aj prvé posily

Országh vo funkcii nahradí Bielorusa Eduarda Zankoveca, ktorý v priebehu uplynulej sezóny vymenil Čecha Miloša Říhu.

Bratislava 30. mája (TASR) - Novým šéftrénerom hokejistov Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sa stal Vladimír Országh. V stredu o tom na tlačovej konferencii v Bratislave informoval výkonný viceprezident klubu Juraj Široký ml. Ten okrem nového trénera predstavil aj prvé posily na novú sezónu. Sú nimi brankári Marek Čiliak a Jakub Štěpánek, útočník Patrik Lamper a obranca Mário Grman.



Országh vo funkcii nahradí Bielorusa Eduarda Zankoveca, ktorý v priebehu uplynulej sezóny vymenil Čecha Miloša Říhu. So Zankovcom bol Slovan dohodnutý aj na pôsobení v ďalšej sezóne, ale jeho podpis na zmluve chýbal. Predĺženie spolupráce inicioval generálny manažér klubu Patrik Ziman, ten však v pondelok skončil vo funkcii. Voľba tak padla na Országha. "Som rád, že môžeme Vlada Országha privítať v Slovane," uviedol Široký ml. Kto ho nastúpi na Zimanov post Široký ml, ešte neprezradil: "Hľadáme ho."



Országh sa do Slovana vracia po troch rokoch. V sezóne 2014/15 pôsobil v Bratislave ako asistent trénera pri Rostislavovi Čadovi a neskôr Petrim Matikainenovi. "Belasí" idú do sezóny s množstvom nových hráčov, zmluvu mali po skončení tej uplynulej podpísanú len obrancovia Patrik Bačik a Ivan Švarný. "V tejto chvíli máme podpísaných už aj ďalších ako hráčov Mareka Čiliaka, Jakuba Štěpáneka, Patrika Lampera a obrancu Mário Grmana," prezradil Országh.



Štyridsaťjedenročný tréner v uplynulých troch sezónach viedol Banskú Bystricu. V dvoch predchádzajúcich ročníkoch doviedol "baranov" k triumfu v slovenskej Tipsport Lige. Majster sveta z Göteborgu pôsobí aj ako asistent šéftrénera Craiga Ramsayho pri národnom tíme.